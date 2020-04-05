Дома Кихот: как испанцы справляются с эпидемией

С 30 марта покидать свои дома и ездить на работу в Испании могут только граждане, чье пребывание там жизненно необходимо в условиях эпидемии. Производство впало в спящий режим, в уже бывших торговых центрах разворачиваются госпитали. 2 апреля в Испании от коронавируса умерли 950 человек, что стало рекордом за сутки. 5 апреля число скончавшихся за день снизилось до 674, но родственникам так и не удается проститься с близкими, потому что из-за карантина запрещают посещать кладбища. Как отмечают опрошенные «Известиями» очевидцы, граждане с пониманием относятся к мерам, ведь другого метода борьбы нет. В одних районах Мадрида от скуки устраивают вечеринки и тренировки на балконах, в других — строят палаточные больницы, словно в военное время. Как испанцы переживают этот сложный период — в материале «Известий».

Вирус прошлого

— Самое страшное знать, что близкий человек на последнем издыхании, а проводить его нельзя, потому что посещение похоронных бюро и кладбищ запрещено, — рассказала в беседе с «Известиями» Мария Вега Гомес из Мадрида.

У девушки недавно скончалась бабушка в возрасте 91 года. Официальный диагноз «коронавирус» ей не поставили, но были все симптомы. В последний раз Мария видела ее месяц назад, потому что посещения в домах престарелых после введения карантина запретили. Попрощаться семье тоже не удалось.

Тесты в Испании уже не успевают делать всем, у кого поднялась температура. В СМИ описывают ситуации, когда целые дома престарелых практически «вымирали», но причины смерти были зарегистрированы под другим кодом.

— Ситуация крайне плохая для представителей старшего поколения, здоровье которых и так сильно пострадало за XX век, — отметил в беседе с «Известиями» учитель истории и географии старших классов Мануэль Гарсия.

В начале прошлого века именно Испания первой из европейских стран объявила о пандемии заболевания, жертвами которого сначала стали американцы. Так появилось название для гриппа, которым впоследствии заразились почти 30 % населения планеты — «испанка». В этом году королевство уже стало вторым в рейтинге по количеству зараженных COVID-19, вслед за США и Италией перешагнув порог в 100 тыс.

Первый «испанский» коронавирус был диагностирован 31 января на острове Гомера, который находится в 1,5 тыс. км от «большой земли». Первым городом-очагом на материковой части стала Валенсия, куда вернулись болельщики после матча, проходившего 19 февраля в Италии. На миланский стадион «Сан-Сиро» прибыли около 3 тыс. фанатов из Валенсии и приблизительно 43 тыс. из итальянского Бергамо — самого пострадавшего от коронавируса европейского города.

Следующим испанским «катализатором» вируса, вероятно, стали феминистские демонстрации, прошедшие в городах страны 8 марта. Буквально через несколько дней число заболевших резко увеличилось. Заразилась и министр равноправия Ирена Монтеро.

— Отели, выставочные залы и торговые центры планируют использовать под госпитали, — отметила переводчица Ирина Бурляева, проживающая в провинции Альбасете. — Сейчас даже начали строить «палаточные больницы», будто в стране ввели военное положение.

Безработный карантин

С 14 марта в Испании был введен режим ЧП и самый жесткий в Европе карантин. Пока по паркам Берлина еще разгуливают любители ЗОЖ, за пробежку в Барселоне можно заплатить около €600. Официально за выход на улицу без уважительной причины можно лишиться от €100 до €30 тыс. По Уголовному кодексу, за неподчинение правоохранительным органам предусмотрен и тюремный срок.

— Знакомый второй раз попался полицейским за попыткой купить ореховую пасту в большом супермаркете, а не в ближайшем магазине, и заплатил штраф в €1 тыс., — рассказала Ирина.

Помимо взысканий, на испанцев обрушился кризис безработицы. 28 марта премьер-министр Педро Санчес объявил об усилении контроля. С 30 марта до 9 апреля (пока) на работу могут выходить только те, чья деятельность жизненно необходима. Глава кабинета подчеркнул: как только ЧС закончится, граждане смогут восстановить рабочие часы.

— Из моих знакомых на работу ходит только владелец книжного и сотрудник предприятия по производству картона, — рассказала «Известиям» Ирина Бурляева.

Всего за период эпидемии свои места потеряли уже почти 900 тыс. испанцев, показатель безработицы в марте стал самым высоким после уровня 2017 года.

— Худшее еще впереди: экономические последствия для страны, которая живет благодаря сфере туризма. На ее восстановление уйдут годы, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Педро Мартинес Молеро из Гранады.

Но все же большинство поддерживает карантин, ведь это лучший способ борьбы с вирусом, уверен Мануэль Гарсия. Непонятно, почему определенные виды экономической деятельности не замедлили свой темп еще раньше, отметил он.

Некоторым испанцам все же удалось спасти заработок. По информации местных СМИ, около 150 сотрудников из разных областей сменили свой профиль и стали заниматься сборкой респираторов, спрос на которые не угасает.

— Граждане боятся потерять работу, но страх перед болезнью — сильнее, потому они строго следуют инструкциям, — пояснила «Известиям» Лорена из Гранады.

«Я буду сопротивляться»

Несмотря на печальную статистику, многие испанцы стараются абстрагироваться и не унывать. Их яркая культура теперь находит площадку на балконах обычных домов. Оркестры и оперные певцы устраивают бесплатные концерты для соседей. Проекторы выводят на стены домов кадры из фильмов Педро Альмодовара. В более «молодежных» районах за пульт встают диджеи, посылая лучи света в соседние окна. Кто-то играет в морской бой с другом из соседней квартиры. И даже полицейские выходят из своих машин, чтобы присоединиться к танцующим на верандах гражданам. По утрам мадридские тренеры проводят занятия, где-то с крыши церкви проводит службу священник.

Собеседница «Известий», фотограф Катерина отметила, что испанцы в силу своей жизнерадостности стараются не унывать.

— Многие снимают видео для инстаграмма, умоляя найти ему обезболивающее от карантина наедине с женой, другие составляют список лучших вин для «самоизоляции» на балконе, — отметила девушка.

И все же сквозь шумные танцы и песни, конечно, слышится грусть и усталость. На двери одного из «веселых» подъездов объявление с просьбой о соблюдении тишины повесил врач, который сутками работает, но иногда ему все-таки удается поспать. Именно таким труженикам испанцы всех возрастов выражают благодарность каждый вечер.

— В моем районе тишина нарушается только в 20:00 аплодисментами для медиков, которым, кстати, после кризиса в 2008 году сократили зарплату, — отметил Мануэль Гарсия.

Врачи Испании страдают от нехватки защитной экипировки, и часто вынуждены сами ее приобретать, рассказал «Известиям» Педро Мартинес Молеро. Недавно представитель Минздрава, отвечающий за сообщения об эволюции вируса, Фернандо Симон, сам заразился COVID-19. Медики не застрахованы и от гибели.

Идею поддерживать врачей каждый вечер в Испании подсмотрели у итальянцев. О солидарности напомнили и 50 испанских артистов. Они записали гимн сопротивления болезни, обновив слова песни 1992 года «Resistiré». Воодушевляющий текст «…даже если дьявол предъявит мне счёт, я буду сопротивляться с гордо поднятой головой» звучит теперь по всей стране. Так музыканты не только вселили надежду, но и смогли собрать средства для благотворительной организации Caritas, которой в это время приходится еще сложнее, чем обычно.