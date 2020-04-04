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Повязаны одной целью: ателье во всех регионах переключают на производство масок

Минпромторг разослал главам субъектов соответствующие рекомендации
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Повязаны одной целью: ателье во всех регионах переключают на производство масок
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2020-04-03 19:15:18
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Всем российским регионам следует подключить местные ателье и даже волонтеров к пошиву масок — не медицинских, а гигиенических, из четырехслойной марли. Об этом сказано в письме Минпромторга, которое было разослано главам субъектов. С документом ознакомились «Известия». Ведомство также направило региональным властям образцы выкроек и напомнило о стандартах изготовления марлевых повязок. Такие маски можно будет использовать много раз — после домашней стирки.

Маска вместо платья

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 3 апреля направил главам субъектов РФ новые рекомендации по работе организаций в период распространения коронавируса. «Известия» ознакомились с документом. В нем сказано, что регионам следует в кратчайшие сроки организовать производство масок силами ателье и волонтеров. Ведомство в том числе разослало методические разъяснения о том, как и из чего шить изделия, основываясь на ГОСТах (с образцами выкройки), и каким образом готовить их к реализации.

маска
маска на манекене
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Речь идет не о медицинских масках, а о гигиенических марлевых повязках. Они не будут стерильными, хотя при необходимости маски можно стерилизовать радиационным или паровым методами, указано в рекомендациях. При этом такие повязки разрешено использовать много раз после стирки в домашних условиях. Об этом укажут на упаковке изделия.

Министерство советует шить маски не менее чем из четырех слоев медицинской марли с внутренним слоем фланели или без него. Хотя допускается использовать и другое сырье: бязь (хлопок), нетканый материал. Длина изделия должна быть не менее 17,5 см, ширина — 9 см.

Сбыт масок следует организовать по всем доступным каналам продаж, сказано в документе.

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сказали, что сейчас маски в РФ производят около 20 предприятий, в среднем в сутки изготавливается 1,6 млн изделий разного вида, включая одноразовые. Например, за 2 апреля в России суммарно было произведено 250 тыс. марлевых повязок. Пошивом масок в России сейчас занимаются и специализированные заводы, предприятия легпрома, учреждения ФСИН, напомнили в ведомстве. Плюс за последнюю неделю марта в регионы отгружено 25 млн изделий, поставленных из Китая.

В Минпромторге рассчитывают, что к 20-м числам апреля отечественное производство выйдет на суммарный объем изготовления масок в 4 млн штук ежесуточно.

маска
Работница в раскройном цехе предприятия по изготовлению марлевых повязок

Работница в раскройном цехе предприятия по изготовлению марлевых повязок

Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев
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В регионах как крупные предприятия легпрома, так и ателье уже начали переключаться на пошив марлевых повязок. Производство налажено в том числе в субъектах Центральной России, в Хабаровском крае и других. Правда, как писали «Известия», в части регионов обнаружилась нехватка марли, резинок и даже ниток.

Переключение ателье на пошив масок можно расценивать как помощь малому бизнесу. У небольших предприятий и индивидуальных предпринимателей резко упал спрос на одежду, зато повязки отлично раскупают, рассказывал «Известиям» Андрей Дунаев, директор томской компании «Милослава».

— Ходят слухи, что их начали шить даже в нашем театре, который сейчас не работает, — отмечал он.

По словам эксперта, в среднем одна швея может произвести 200 тканевых масок в день. Он пояснял, что такие маски нельзя продавать в аптеках, так как это не медицинские изделия.

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По данным ритейла (26 ведущих онлайн-сетей), с которыми ознакомились «Известия», недельная потребность российской розницы в масках только для населения оценивается в более чем 1,6 млн штук. Компании уже направили свои запросы в Минпромторг.

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева сказала «Известиям», что оценить потребность аптек в масках сейчас сложно, так как их пока нет вообще. Всё производство сейчас работает на обеспечение системы здравоохранения, волонтеров, фармацевтов, а также служб, действующих в экстренном режиме. Эксперт подчеркнула, что потребности всех стран в мире в медицинских масках сейчас не удовлетворены, и Россия не стала исключением.

На предприятии «Маска» «Известиям» рассказали, что у завода сейчас нет этой продукции в свободной продаже. Производство работает на обеспечение обязательств по ранее заключенным контрактам и договорам на поставку в аптечные сети и лечебно-профилактические учреждения.

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Производство медицинских товаров одноразового использования

Производство медицинских товаров одноразового использования

Фото: агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
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Представитель производителя «Технополис «Москва» сообщил «Известиям», что в начале осени компания запускает новый проект мощностью до 100 млн масок в месяц — они будут продаваться в столице и области за не более чем 3–4 рубля за штуку. В компании сказали, что ориентируются не на COVID-19, а на вирусы следующих поколений, с которыми может столкнуться мир, — гипотетические COVID-20, 21 и так далее. Другие отечественные производители — «Гекса», «Казанская фабрика «СпецМедЗащита», «Фарм-Глобал», «Кит» и «Клевер» — на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.

Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин отметил, что только предприятия легпрома и ателье не смогут удовлетворить спрос населения, хотя, конечно, помогут. Он подчеркнул, что основная проблема, с которой столкнулись непрофильные заводы в кризисный момент, — это отсутствие единой технологии производства масок. Эксперт подчеркнул, что до последнего времени предприятия не могли оперативно начать изготавливать изделия, так как не было стандарта, по которому их следует шить, а также понимания, какое сырье допустимо использовать при производстве.

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