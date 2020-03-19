От маски не сработают: когда в аптеки вернутся средства защиты

В случае стремительного распространения нового коронавируса в России производством медицинских масок могут заняться военнослужащие и заключенные. Пока же ситуация не выглядит чрезвычайной, власти предложили предпринимателям продумать, как быстрее восполнить дефицит средств индивидуальной защиты. Проблема еще и в том, что часть материалов для их изготовления поставлял Китай. В регионах тем временем начали принимать решения о массовом пошиве многоразовых масок из марли.

В два этапа

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил нескольким ведомствам проработать возможность в случае быстрого распространения инфекции привлечь к производству масок военных, заключенных, студентов и учащихся колледжей. Знакомый с ситуацией источник рассказал «Известиям», что по одному из проектов подобные меры планируется реализовать в два этапа.

На первом этапе могут быть задействованы производственные мощности ФСИН.

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На втором этапе к работам, возможно, привлекут военнослужащих (в том числе и Росгвардию), а также студентов. Их планируют направить на предприятия по пошиву масок для увеличения объема производства.

Во ФСИН оперативно не прокомментировали информацию об участии системы в производстве медицинских масок.

Китайская рулетка

Нехватка медицинских масок стала заметна еще в конце января. Но тогда их еще можно было найти в аптеках, а компании только начинали увеличивать производство, вводить дополнительные линии и пополнять штат сотрудников. Сейчас многие организации, в том числе лидер производства «КИТ», даже перестали отвечать на звонки. Позднее выяснилось, что у этой компании сменился собственник, и теперь она будет обеспечивать своей продукцией только Москву и Московскую область.

Газете не удалось связаться и с крупной петербургской фирмой «Маска», которая ранее охотно делилась информацией с «Известиями» об ажиотаже вокруг медицинских средств защиты.

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Производителей этих товаров на днях собирали на совещание в Минздраве, чтобы узнать о возможностях и проблемах организаций, поделилась с «Известиями» гендиректор ивановской компании Evers Group Rus, выпускающей маски «Эвтекс», Алиса Бородина. По ее словам, недавний запрет на вывоз масок за рубеж — очень верное решение. Владельцы фабрик попросили правительство исключить спекуляцию, и ввести ограничение на продажу медицинских средств защиты, осуществлять ее только в аптеках и интернет-аптеках.

Что касается проблем с производством масок, то их сейчас много.

— Российская промышленность пока не может обеспечить обвальный спрос на этот товар. Основная проблема — отсутствие необходимых комплектующих. Большинство производителей получали их из Китая, — рассказала Алиса Бородина.

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Но сегодня с доставкойи китайских компонентов также возникли проблемы. В том числе и потому, что европейские порты задерживали суда из КНР.

На запрос о замещении отсутствующих в России компонентов для производства масок в Минпромторге «Известиям» не ответили. В правительстве РФ также воздержались от комментария.

Сначала — врачам и детям

Министерства пока не озвучили производителям, чем конкретно смогут им помочь. В феврале предприятия по производству масок еще заканчивали исполнять контракты, заключенные с аптечными сетями. В марте же договоры заключались только с лечебными учреждениями и государственными организациями (в сфере таможни и образования).

— Мы прорабатываем возможности выделить маски особо нуждающимся заказчикам. Тем, кто буквально кричит «караул» — например, школам. Но всем не сможем помочь, — заключила Алиса Бородина.

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Надеяться, что Китай возобновит поставки масок, по словам экспертов, вряд ли стоит. Эпидемия там пошла на спад, но страна сейчас активно помогает Европе. 18 марта Китай направил Франции миллион масок для борьбы с коронавирусом.

Из-за тотального отсутствия данного товара российские регионы начали самостоятельно решать проблемы. 18 марта министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил о том, что в Уфе начинается производство многоразовых масок из марли. Теперь ежедневно там будут изготавливать по три тысячи таких изделий. В Якутии к пошиву масок из ткани подключились частные ателье.

А в интернете все чаще стали появляться ролики о том, как сделать маску дома из подручных средств.