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Торговые помехи: посещаемость ТЦ упала на 10–15%

Если ситуация с COVID-19 будет ухудшаться, бизнес может потерять миллиарды рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Торговые помехи: посещаемость ТЦ упала на 10–15%
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Трафик в торговых центрах в крупных городах России уже сократился на 10–15%. Если ситуация затянется, снижение будет более значительным. А в случае введения карантина только недельный простой ТЦ может принести отрасли — владельцам торговых площадей и ритейлерам — убытки в 500 млрд рублей. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка. Бизнес надеется на помощь государства. Речь, например, идет о снятии обязательств по выплате налогов и кредитов на время пандемии.

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Возможные потери

Посещаемость торговых центров в крупных городах с начала года сократилась на 10–15%, сообщила «Известиям» директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. Показатель снизился из-за совокупности факторов — коронавируса и девальвации рубля.

Правда, в праздники посещаемость торговых центров оставалась высокой, отметила управляющий партнер ITD Properties Инесса Самохвалова.

Но если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, потери отрасли могут быть очень большими, а для части бизнеса катастрофическими, спрогнозировала она.

торг
торговые центры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Например, только недельный карантин в Москве может повлечь убытки торговой розницы в 50–70 млрд рублей, а в масштабах всей страны — 500 млрд рублей, оценил генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов. Если ситуация затянется на месяц, потери будут в разы существенней, добавил эксперт.

Эти оценки в целом подтвердил генеральный директор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых.

— В этом случае деньги по действующим договорам аренды перестанут поступать девелоперам. В среднем только один небольшой ТЦ площадью 7 тыс. кв. м в столице приносит 10–12 млн рублей в месяц, молл на 25–30 тыс. кв. м — 30–50 млн, а месячная выручка от аренды в большом и популярном ТРЦ может составлять миллиарды, — рассказал Антон Белых.

По данным Cushman & Wakefield,в России работает более 530 крупных ТЦ площадью от 15 тыс. кв. м, в Москве — более 120.

Сейчас рынок готовит и прорабатывает разные сценарии развития событий. Так, ведущие фешен-группы уже разослали арендодателям официальные письма со ссылкой на статью ГК о форс-мажоре, в которых сообщают о возможном закрытии своих магазинов, отметила руководитель направления аренды торговых помещений в Москве компании CBRE Александра Чиркаева. Также операторы просят скидки на аренду помещений, добавила эксперт.

Именно фешен-ритейлеры первыми ощутили экономические потери от коронавируса: сбои поставок из Китая, снижение посещаемости магазинов, отвлечение спроса на продукты и лекарства. В такой ситуации стремление операторов передоговориться с собственниками ТЦ логично, объяснил Александр Морозов.

торг
торговые центры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов

Пандемия уже признана обстоятельством непреодолимой силы, это упростит решение спорных моментов. Юристы совместно с ТЦ прорабатывают планы на случай их потенциального закрытия, рассказал генеральный директор Smart Estate Moscow Михаил Петров.

Но многие собственники моллов, особенно крупных, сильно закредитованы — в случае карантина им нечем будет выплачивать как долги, так и налоги, указал Антон Белых.

— Часть арендаторов расторгнет договоры аренды по форс-мажорной статье, часть потребует скидок по аренде, какие-то магазины обанкротятся. После, к примеру, месячного простоя ТЦ не досчитаются 20–70% арендаторов, — высказал мнение Антон Белых.

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Долгосрочные соглашения со всеми современными ТЦ содержат определенные сроки закрытия по форс-мажорной статье (60–90 дней), по истечении которых арендатор вправе расторгнуть договор, отметила Александра Чиркаева.

При этом после окончания пандемии может сократиться потребительский спрос из-за роста безработицы, что снизит доходы отрасли, спрогнозировал Антон Белых.

Меры поддержки

Правительство сейчас разрабатывает меры поддержки бизнеса в сложившихся условиях. Они должны помочь в том числе ритейлерам, поставщикам, ТЦ снизить убытки и пережить этот период. Также торговую отрасль могут поддержать онлайн-продажи, хоть и незначительно (из-за ограничения логистики), высказала мнение замруководителя департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield Татьяна Дивина.

Ранее правительство разработало план противодействия негативному влиянию эпидемии на экономику. На борьбу с распространением вируса и поддержку наиболее пострадавших отраслей планируется направить до 300 млрд рублей.

торг
торговые центры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Но пока нет четкого регламента, который бы прояснил, смогут ли рассчитывать на нее моллы и как она будет осуществляться, отметил Александр Морозов.

По мнению Антона Белых, и ритейлерам, и девелоперам могут помочь кредитные и налоговые каникулы. Александр Морозов добавил, что сейчас такие административные меры действительно были бы наиболее эффективны.

Ранее «Известия» писали, что обеспеченность населения торговыми площадями в России составляет примерно 830 кв. м на 1 тыс. человек. Это практически вдвое меньше, чем в развитых европейских странах. Например, в Германии — 1,5 тыс. кв. м, во Франции — 1,4 тыс. Потенциал развития отрасли огромен, отмечали в Минпромторге. Сейчас на запрос «Известий» в ведомстве, а также в мэрии Москвы на момент публикации не ответили.

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