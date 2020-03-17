Электронная очередь: магазинам поручено переходить на онлайн-заказы

Магазины в условиях коронавируса могут перейти на онлайн-заказы. Минпромторг поручил всем торговым сетям проработать этот вопрос , следует из письма ведомства, с которым ознакомились «Известия». Во многих сетях подобные услуги уже есть, в первую очередь это касается столицы. В регионах доставка продуктов пока не пользуется популярностью, отмечают участники рынка.

Получил и выдал

Минпромторг разослал ритейлерам письмо о том, какие меры нужно незамедлительно принять, чтобы обеспечить бесперебойную работу магазинов в условиях борьбы с коронавирусом. С документом за подписью замглавы ведомства Виктора Евтухова ознакомились «Известия».

В частности, сетям и иным организациям торговли нужно «проработать вопрос о дистанционном получении заказов от потребителей с последующей выдачей укомплектованного товара».

16 марта Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей России (СНСР) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) получили документ, сказали «Известиям» их представители.

В АКОРТ «Известиям» пояснили, что ритейлеры уже занимаются этим вопросом.

— Большинство крупных торговых сетей давно работает с собственными онлайн-магазинами и службами доставки, — сказал пресс-секретарь ассоциации Илья Власенко. — Покупатели имеют возможность получить заказанные продукты дома, воспользовавшись курьерской доставкой магазина или службой доставки.

Электронная очередь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Эти услуги есть, например, у «Перекрестка», «Азбуки вкуса», «Ашана», Metro cash&carry. Хотя не во всех сетях покупатели могут заказать весь перечень товаров.

Условия зависят от конкретной сети, обычно доставка бесплатная, если заказ достиг определенной суммы. Но сегодня срок доставки продуктов в Москве может составлять уже до трех дней.

В Metro cash&carry «Известиям» сказали, что с 19 марта ритейлер будет предоставлять сервис самовывоза из магазина на Ленинградском шоссе. Клиент делает заказ онлайн и выбирает время, в течение которого он сможет забрать товар, отметили в компании. Продукция выдается в специально выделенной зоне торгового центра в течение 10 минут. Таким образом, потребителю не нужно ходить по торговому залу, самостоятельно собирать товар и стоять в очереди на кассу. Кроме того, уже более года работает собственный онлайн-магазин сети, который доставляет продукты конечным потребителям и бизнесу в 36 городах страны.

Глава СНСР Сергей Кузнецов сказал «Известиям», что организация получила письмо ведомства и прорабатывает новые указания. Он отметил, что основное направление, которое задано Минпромторгом, — ограничение различного рода контактов между покупателями. В условиях распространения вируса их минимизация необходима, сказал эксперт. Дистанционные заказы способны помочь в этом. Хотя, подчеркнул он, в условиях региональной специфики идею не всегда легко осуществить, поэтому некоторые компании будут работать в обычном режиме, без новых сервисов.

— Например, региональные ритейлеры уже пробовали организовать доставку продуктов, но эта услуга не стала популярной, хотя в столице она востребована по многим причинам, — подчеркнул он.

Полная полка

Сейчас дистанционной торговле уделяется особое внимание, пояснил «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Хотя, по его словам, для магазинов приоритет — полки, загруженные товарами.

— А обеспечение их полной загрузки возможно при наличии примерно 50% персонала в магазинах. Поэтому некоторые отечественные сети уже разработали карту рисков и план действий в чрезвычайной ситуации, — подчеркнул он.

На случай заболеваемости в том числе прорабатываются схемы перераспределения сотрудников между магазинами и возможность привлечения рабочей силы на аутсорсе. В магазинах формата «гипермаркет» будут открываться дополнительные кассы самообслуживания, уже есть сканеры для самостоятельных покупок. А для офисных сотрудников ритейлеров предусматривается возможность удаленной работы из дома в формате полного доступа.

Электронная очередь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Виктор Евтухов отметил, что за предыдущую неделю (8–15 марта 2020 года) торговые сети зафиксировали рост спроса на крупы, макароны, стиральные порошки, санитайзеры. При этом дефицита товаров не наблюдается и не ожидается, подчеркнул он. Ритейлеры ежедневно докладывают в Минпромторг о товарных остатках на вечер, ведется постоянный мониторинг ситуации. Сети заблаговременно договариваются о дополнительных поставках товаров, пользующихся повышенным спросом. Сейчас все поставщики подтвердили возможность доппоставок с большим запасом на этой неделе.

Поэтому сегодня отсутствие товара на полке в какой-либо из сетей означает лишь то, что в связи с повысившимся спросом его просто не успели выложить , резюмировал Виктор Евтухов.

Как писали «Известия», Минпромторг также призывает сотрудников магазинов следить за тем, чтобы покупатели стояли в очереди на расстоянии не менее метра друг от друга.

Илья Власенко добавил, что торговые сети со своей стороны сформировали для Минпромторга предложения, которые помогут бизнесу поддерживать бесперебойную работу по всей стране в условиях увеличенного спроса на товары. В том числе компании просят отказаться от контрольных мероприятий в торговых залах (кроме тех, что проводит Роспотребнадзор по контролю за коронавирусом). А также облегчить правила, связанные с логистикой. Кроме того, сетям требуется помощь при соблюдении мер, предписанных Роспотребнадзором: нужны комплекты защиты для сотрудников, принимающих грузы, маски и дезинфицирующие средства, а также возможность тестирования сотрудников на коронавирус.