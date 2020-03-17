Идем и смотрим: коронавирус не сказался на сборах кинотеатров

Пока в разных странах мультиплексы закрываются на карантин, а там, где они открыты, критически падает посещаемость, российская индустрия продолжает работать, а зрители — ходить на премьеры. Даже несмотря на то, что отдельные кинотеатры уже поторопились объявить о приостановке работы. В сложившихся условиях ЕАИС демонстрирует довольно высокую явку: за прошедший уикенд было куплено 2,1 млн билетов. Конечно, это не очень много, но всё же выше, чем во многие уикенды прошлой осени.

— Спада не ощущается, зрители продолжают интересоваться новинками и ранее вышедшими в прокат лентами, — подтвердила «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Кинотеатрами страны предприняты все меры, чтобы обеспечить безопасность: установлены дезинфекторы в туалетных комнатах и усилен клининг, дополнительно проинструктированы сотрудники.

Возможно, страх перед пандемией сказался на семейной аудитории: на первом месте по бокс-офису разместился «взрослый» фантастический боевик «Бладшот» с Вином Дизелем. Его сборы составили 167 млн рублей — в США картина с обескураживающе низким рейтингом 31% на Rotten Tomatoes стартовала лишь на третьем месте, уступив пиксаровскому «Вперед» и мелодраме «Верю в любовь». Фильм, как заявил на прошлой неделе сам Вин Дизель, должен стать началом новой франшизы, и теперь ясно, что в России у нее уже есть поклонники. Ольга Зинякова, правда, считает, что о сиквеле говорить пока рано — сначала нужно дождаться итоговых показателей мирового проката, на который ориентируются крупные студии. Но сборы «Бладшота» в России говорят о том, что Вин Дизель остается востребованным у нашей аудитории, как и жанр супергеройского боевика.

Почти одинаковые сборы в этот раз продемонстрировали комедия «Отель «Белград» и анимационный «Вперед», у которых соответственно 81,3 и 81,2 млн рублей, хотя в прошлый премьерный уикенд касса у них была с разницей в 40 млн. Стоит отметить, что конкурентов в данных сегментах у картин не вышло, следовательно, они будут отрабатывать свой потенциал еще несколько дней. Однако уже в ближайшие выходные им придется побороться с отечественной комедией «Номер один» с Филиппом Янковским и мультиком «Тролли. Мировой тур», первая часть которого собрала в России почти 750 млн рублей.

Криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены» — на четвертом месте, у нее 55 млн, но уже не первую неделю у фильма самая высокая наработка на копию в десятке. Это значит, что на ленту продолжает ходить больше зрителей, чем на все вышедшие с тех пор новинки, хотя сеансов с каждым уикендом становится всё меньше.

— Именно «сарафан» продолжает делать фильму кассу, — считает Ольга Зинякова. — «Джентльмены» в полной мере оправдали кредит зрительского доверия, это идеальная смесь режиссерского и коммерческого фильма. Здесь есть всё: зрелищность, звезды, юмор и эстетика.

Пятое место по сборам занял «Человек-невидимка» (39 млн рублей).

В ближайшие выходные в прокат, помимо уже названных коммерческих хитов, выйдет и несколько ярких авторских картин: драма «Тайная жизнь» Терренса Малика, комедия «Афера в Майами» Оливье Ассайаса и исландский триллер «Белый, белый день» Хлинюра Палмасона. Также стартует индийский хоррор «Тьма» о блогерах, специализирующихся на видео про паранормальную активность.