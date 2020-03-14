Сиди дома и смотри: какие сериалы развлекут на карантине

«Бонда», «Мулан», «Новых мутантов» и многие другие блокбастеры мы увидим не скоро, премьеры отложены на неопределенный срок. Меры предосторожности вынуждают людей переходить на домашний режим. К счастью, остаются хорошие сериалы, с помощью которых можно скоротать время до локализации пандемии. «Известия» изучили зарубежную сериальную афишу на ближайший месяц.

«Мир Дикого Запада», 3 сезон (15 марта)

Одна из самых ожидаемых премьер весны — новый сезон «Дикого Запада». Сериал остается при этом элитарным зрелищем и продолжает повышать интеллектуальную и философскую планки. Сложнейшая, на уровне ребуса, композиция, где хронологические рамки почти не бывают явными, а параллельные сюжетные линии неожиданно пересекаются. В первом сезоне в какой-то момент выяснилось, что главные герои двух сюжетов — один и тот же человек в разном возрасте, но даже этот факт ставился под сомнение: реальность здесь условна, а границы личности не определены.

Всё начиналось просто: вот парк развлечений, имитирующий Дикий Запад для толстосумов недалекого будущего. Можно всё — убивать, насиловать, грабить или быть отважным героем, вариантов бесконечное число, потому что статисты в парке —человекоподобные андроиды, которых после «смерти» ремонтируют, а их память стирают. Потом андроиды устраивают бунт, парк выходит из-под контроля, роботы стремятся попасть во внешний мир. Во главе их красавица Долорес (не случайна перекличка с Ибаррури), самый старый робот в парке: умная, безжалостная и мстительная.

Третий сезон начинается с того, что Долорес начала активно действовать в хайтековском внешнем мире, намереваясь устроить революцию, освободить людей и роботов от тотальной слежки и информационного контроля, а заодно наказать тех, кто выпускал пар, издеваясь над статистами «Мира Дикого Запада». Премьеру сезона словно специально приурочили к приговору Харви Вайнштейну, хотя почти всех «абьюзеров» и «насильников» и так поубивали в прошлых сезонах.

Но не стоит думать, что сериал — про революцию и бунт. Напротив, это второстепенная тема, а главная заключается в том, чтобы разобраться: кто ты, где находишься и куда тебе двигаться дальше.

Во-первых, мы довольно долго не знаем про героев, люди они или роботы. А если роботы, то в каком количестве клонов они существуют? И что в их памяти осталось, стерто или сфальсифицировано? Во-вторых, внешний мир в стилистике произведений Филипа Дика кажется гораздо более фантасмагоричным, чем тематический парк. Наконец, постоянная фальсификация воспоминаний и реальности коренным образом меняет цели персонажей, а их действительное освобождение представляется все менее возможным, даже при условии, что они расправятся с главным злодеем третьего сезона (Венсан Кассель).

В итоге «Мир Дикого Запада» оставляет в центре единственную объективную ценность — сознание, которое действует здесь и сейчас, стремясь преодолеть границы глобальной лжи и каждый раз сталкиваясь с невозможностью этого. Поэтому все взгляды обращены на Долорес, предпочитающую умереть стоя, хотя она уже делала это бесчисленное количество раз.

«Заговор против Америки» (16 марта)

Исторический сериал про США в начале Второй мировой войны примечателен тем, что исторический процесс пошел другим маршрутом. Вместо Рузвельта президентом США выбрали известного летчика Чарльза Линдберга, сторонника нацистской Германии. Страна срочно перестраивается на новые рельсы, на евреев начинают смотреть косо, начинаются депортации, формируются гетто.

Экранизация романа Филипа Рота может показаться фантастической, но стоит посмотреть документальную короткометражку «Ночь в Мэдисон-Сквер-Гарден», номинировавшуюся на «Оскар» в прошлом году. Там показывают съезд американских нацистов в 1939 году, в центре Нью-Йорка, со свастиками на фоне портретов Джорджа Вашингтона. Так что роман и сериал вполне правдоподобны.

«Миссис Америка» (15 апреля)

Главная героиня сериала — консервативная интеллектуалка Филлис, живущая в США в 1970-е годы. Ее страшно раздражают феминистки, борющиеся за равные права. Филлис считает, что за их лозунгами скрывается ложь, а правда в том, что пострадают женщины, которым нравится быть женами и матерями прежде всего, ведь их лишат права быть домохозяйками.

Кейт Бланшетт здесь безупречна: каждое слово ее героини, как и каждая ниточка ее респектабельных костюмов — высочайшего качества. Активистки на ее фоне кажутся существами бледными и крикливыми, охочими до власти, но слишком недальновидными, чтобы всерьез к ним прислушиваться.

«Чем мы заняты в тени», 2 сезон (15 апреля)

с2 Фото: FX Productions

Такого приятного удивления, как от вампирского мокьюментари «Реальные упыри», конечно, уже нет, да и сам Тайка Вайтити перестал резвиться на экране (он, как известно, в прошлом году сыграл аж самого Адольфа Гитлера). Но первый сезон американской адаптации «Упырей» все равно был очень достойным. Второй, судя по рекламе, полностью сохраняет его энергию и юмор, так что веселые нелюди-кровососы опять оторвутся по полной. И Вайтити по-прежнему внимательно следит за тем, чтобы сценарий оставался очень и очень смешным.

«Защищая Джейкоба» (24 апреля)

c1 Фото: Paramount Television

Криминальный детектив (по бестселлеру Вильяма Ландау) про педофилов и детоубийц. Делала его команда ведущих голливудских профессионалов (за кадром) и Крис Эванс в главной роли. Действие происходит в городке Ньютон, помощник прокурора ищет человека, который изрезал чуть ли не в клочья одноклассника его сына и бросил тело в местном парке.

Сценарием занимался Марк Бомбэк, обычно специализирующийся на блокбастерах и франшизах, у него в копилке продолжения «Крепкого орешка», «Планеты обезьян» и «Дивергента», ребут «Вспомнить все» и «Росомаха: Бессмертный». Режиссером сериала выступил Мортен Тильдум, постановщик «Игры в имитацию» и «Пассажиров».