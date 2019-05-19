Проигранные престолы: за что критикуют финал легендарного сериала

В ночь на понедельник в эфир выйдет последняя серия «Игры престолов» — главного сериала в новейшей истории телевидения. Невероятная сага, за девять лет покорившая всю планету, вплотную подошла к развязке. Совсем скоро на Железном троне воссядет новый правитель, а вымышленный континент Вестерос, будем надеяться, обретет долгожданный покой. Но далеко не все поклонники остались довольны финалом. Есть те, кто считают сезон провальным и яростно критикуют сценаристов. Так ли уж правы критики, разбирались «Известия».

Сериал собирает стадионы

Последний сезон «Игры престолов» вызвал ажиотаж во всем мире. Даже официальная статистика говорит о миллионных просмотрах, но точное число зрителей мы вряд ли узнаем — сериал всегда был чемпионом по пиратским скачиваниям. ВЦИОМ попытался внести некоторую ясность на территории России, и оказалось, что за судьбой Семи королевств регулярно следит каждый десятый житель нашей страны (12%) — цифра впечатляющая, но не вполне адекватная ощущениям. Кажется, что сегодня сериал смотрит едва ли не каждый второй.

Мнением об «Игре престолов» активно делятся знаменитости — от комика Гарика Харламова и режиссера Павла Лунгина до министра культуры Владимира Мединского. Соцсети пестрят мемами, в пабликах идут ожесточенные дискуссии. В Москве открылась крипта — «усыпальница» главных героев с инсталляцией Олега Кулика. На одну ночь в кинозал превратилась даже станция метро «Деловой центр» — здесь состоялся закрытый показ пятой серии с участием звезд. Шестую и вовсе любой желающий сможет посмотреть на футбольном стадионе.

Однако, как оказалось, далеко не все зрители довольны финальными сериями, и чуть ли не впервые за всю историю показа сериала их голоса не утонули в общем хоре восторженных отзывов. Набирает обороты онлайн-петиция с требованием переснять весь последний сезон. Ее подписали уже более миллиона человек, в том числе, и российские зрители. В ход идет и более изощренная месть — если вбить в поисковик фразу «плохие сценаристы», благодаря слаженной работе рассерженных фанатов он выдаст фотографию шоураннеров проекта Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса.

Кажется, чувства фанатов разделяют и некоторые артисты основного состава. Конлет Хилл, сыгравший Мастера над Шептунами Вариса, аккуратно заявил в одном интервью, что последние сезоны не относятся к числу его «любимых». Лина Хиди (Серсея Ланнистер) призналась, что ждала более яркого финала для своего персонажа, который годами вгонял в трепет и жителей страны, и зрителей. Николай Костер-Вальдау (ее экранный брат и любовник Джейме Ланнистер), анонсируя ключевую серию в Instagram, почти весь ролик многозначительно молчал.

Что не так?

Есть претензии к последним сериям, которые сложно назвать беспочвенными. Освободившись от литературного первоисточника (Джордж Р. Р. Мартин еще пишет и никак не закончит продолжение), драматургия «Игры престолов» лишились фирменной реалистичности. Не все, но многие сюжетные повороты, поступки персонажей стали вдруг или слишком ожидаемыми, или, наоборот, нелогичными. Стремительно сжался Вестерос, так что расстояния, которые раньше надо было преодолевать в течение многих недель и серий, теперь пробегаются в считанные минуты.

Этот список можно продолжить и далее. Однако далеко не вся критика, с которой сейчас столкнулся сериал, вполне справедлива. Как заметил один из защитников сезона Стивен Кинг, многие просто не хотят, чтобы эта сказка заканчивалась. «Игра престолов» шла к финишу почти десять лет, и за это время она обросла множеством версий, ожиданий, фанатских теорий. Наверное, нет концовки, которая бы угодила всей многомиллионной армии поклонников. Да, сезону не хватает мастерской отделки деталей, но заканчивается он ровно так, и как должен.

Известно, что сериал получил название по первой книге цикла, который в свою очередь называется абстрактно, если не философски — «Песнь Льда и Пламени». Мы пока не знаем, как бы именно закончил серию сам Мартин, но заглавие экранизации в полной мере себя оправдывало. У авторов получилась мощная история о губительной силе власти, которая портит, ломает, губит людей вне зависимости от их желаний и личных стремлений. Ее жертвой уже стали десятки персонажей «Игры престолов», теперь пришел черед главных — Джона Сноу и Дейенерис.

Дейенерис жжет мосты

Поклонников возмутила пятая серия, где Дейенерис, мечтающая вернуть своей династии Железной трон, зная о капитуляции Королевской гавани, все равно разрушила город. Этот поступок многие назвали немотивированным, ведь вся ее политическая карьера была построена на двух основаниях — законном праве на престол и последовательной антиэлитарной риторике. Дейенерис обещала покончить с тиранией и править во имя блага всех подданных, уставших от бесконечных войн. Однако, в шаге от триумфа она вдруг сходит с ума и устраивает резню.

Однако, никакого «вдруг» и никакого «сумасшествия» нет. Ее эмоциональный взрыв вполне объясним. Ведь чуть ранее она узнает, что ее любимый мужчина и союзник Джон Сноу тоже происходит из рода Таргариенов, а значит, имеет даже больше прав воцариться на троне. Да, он не хочет власти, но есть вещи сильнее. Герой войны, любимец народа, мужчина, в конце концов (немаловажный факт для феодального государства) — перевес всегда будет на его стороне. А значит, у Дейенерис всего два варианта. Или убить любимого, или подчинить людей страхом. Она выбирает второе.

В итоге, в самом конце пути Дейенерис превращается в того, против кого боролась — тирана и узурпатора. Неумолимая логика мира, созданного фантазией Мартина, проявилась и тут во всей красе. Судьба, как будто издеваясь над людьми, всегда бьет в самую больную точку, лишая надежды на счастливый исход. После разрушения города вряд ли Дейенерис сохранит расположения близких и друзей. Скорее всего, от нее отвернется и сам Джон. Так или иначе, последняя серия обещает невиданный накал страстей и явно обновит рекорд просмотров.

Ее посмотрят даже отъявленные критики. И хотя можно по-разному относиться к талантам создателей, бесспорно одно: этой ночью кончится эпоха.