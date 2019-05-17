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Подсчитаны потери экономики США из-за последней серии «Игры престолов»

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Фото: youtube.com/GameofThrones
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Около 10 млн жителей США не придут на работу в понедельник, 20 мая, из-за выхода последнего эпизода сериала «Игра престолов». Такие данные содержатся в исследовании Института трудовых ресурсов компании Kronos.

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Еще 2,9 млн человек опоздают на работу, а 3,4 млн планируют работать удаленно. Согласно подсчетам компании Challenger, Gray & Christmas, потери американской экономики из-за интереса к «Игре престолов» составят $3,3 млрд.

Отмечается, что 20,4 млн человек признали, что просмотр сериала отразился на их продуктивности на работе. Финальный эпизод выйдет шоу на экраны 19 мая.

16 мая фанаты «Игры престолов» потребовали переснять заключительный сезон сериала. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org, ее подписали уже более 300 тыс. человек. Автор обращения отметил, что создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс доказали, что являются крайне некомпетентными сценаристами, когда у них нет книг, к которым можно было бы обратиться.

Телесериал «Игра престолов» снят по мотивам цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Первый сезон вышел на экраны 17 апреля 2011 года. Сериал стал одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского ТВ.

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