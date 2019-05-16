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Поклонники «Игры престолов» потребовали переснять восьмой сезон сериала

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Фото: Bighead Littlehead
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Фанаты «Игры престолов» потребовали переснять финальный сезон сериала. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org, ее подписали уже более 300 тыс. человек.

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Автор петиции отметил, что создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс доказали, что являются крайне некомпетентными сценаристами, когда у них нет книг, к которым можно было бы обратиться.

«Этот сериал заслуживает финального сезона, который будет иметь смысл», — говорится в тексте петиции.

Телесериал «Игра престолов» снят по мотивам цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Первый сезон вышел на экраны 17 апреля 2011 года. Сериал стал одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского ТВ. В апреле 2019 года стартовал показ финального, восьмого сезона саги. 13 мая компания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов».

14 мая Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что «Игру престолов» не смотрели 71% россиян. В материалах сказано, что сериал смотрит каждый десятый россиянин (12%), а 71% опрошенных его не смотрели и не планируют начинать. 54% зрителей заявили о планах посмотреть финальный сезон, при этом 18% сообщили, что начали просмотр, а 9% — что прекратили. Отмечалось, что 80% зрителей сериал понравился.

Больше половины опрошенных (57%) остались довольны неожиданным сюжетом, 25% — хорошей актерской игрой, 18% оценили постановку произведения, а 11% — раскрытие персонажей.

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