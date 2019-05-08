Создатели сериала «Игра престолов» удалили ляп со стаканом кофе

Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги «Игра престолов» бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.

Подписчики HBO ранее рассмотрели в сцене пиршества в замке Винтерфелл стоявший на столе бумажный стаканчик, вероятно, из сети кофеен Starbucks.

Стаканчик стоял перед Дейенерис Таргариен — одной из главных героинь. Другие участники сцены в это время пили вино из рогов и кубков, передает «РИА Новости».

Киноляп заметили зрители сериала сразу после выхода новой серии. Кадр со стаканом на столе можно было увидеть на 17-й минуте.

18 апреля сообщалось о другом киноляпе в заключительном сезоне «Игры престолов». Фанаты обратили внимание, что в течение нескольких кадров в первой серии прическа Дейенерис меняется.

Сначала она представляет собой косы, переплетенные на макушке, а в следующий момент — собранные в пучок на затылке.

16 апреля стало известно, что первую серию финального сезона «Игры престолов» посмотрели в США 17,4 млн человек, что стало рекордом для сериалов в жанре фэнтези. Всего выйдет шесть серий.