В Starbucks прокомментировали появление стакана с кофе в «Игре престолов»

Американская компания по продаже кофе Starbucks прокомментировала на своей странице в Twitter киноляп с пластиковым стаканом кофе, который появляется в четвертой серии заключительного восьмого сезона сериала HBO «Игра престолов» на столе рядом с актрисой Эмилией Кларк, исполняющей роль Дейенерис Таргариен.

«Мы удивлены, что она (Дейенерис. — Ред.) не заказала «Драконий напиток», — говорится в записи. Представители компании намекнули на прозвище героини — «Матерь драконов».

Киноляп заметили зрители сериала сразу после выхода новой серии. Кадр со стаканом на столе можно увидеть на 17-й минуте.

18 апреля сообщалось о другом киноляпе в заключительном сезоне «Игры престолов». Фанаты обратили внимание, что в течение нескольких кадров в первой серии прическа Дейенерис Таргариен меняется. Сначала она представляет собой косы, переплетенные на макушке, а в следующий момент — собранные в пучок на затылке.

16 апреля стало известно, что первую серию финального сезона «Игры престолов» посмотрели в США 17,4 млн человек, что стало рекордом для сериалов в жанре фэнтези. Всего выйдет шесть серий.