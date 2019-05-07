Родители запретили 15-летней звезде «Игры престолов» смотреть сериал

Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть сериал.

«Я, наверное, посмотрю его, когда мне исполнится 18», — сказала 15-летняя звезда изданию Daily Star.

Она добавила, что даже в тех сериях, которые она видела, были моменты, когда отец и мать закрывали ей обзор. Они объясняли ей, что сцены выглядят слишком жестокими.

Сериал «Игра престолов» снят по книгам Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».

Премьера последнего, восьмого сезона состоялась в апреле. Всего выйдет шесть эпизодов. В основу сюжета финала легли события, которых в книгах Мартина пока нет.

Зрители увидели первую серию восьмого сезона сериала 14 апреля. Она установила абсолютный рекорд просмотров в США.

24 апреля сообщалось, что бывший замдиректора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США принял участие в съемках сериала.