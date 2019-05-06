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В последнем сезоне «Игры престолов» нашли очередной киноляп

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Фото: РЕН ТВ
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Зрители сериала «Игра престолов» заметили киноляп в заключительном восьмом сезоне эпопеи. Об этом 6 мая сообщает РЕН ТВ.

В одном из эпизодов четвертой серии на экране появляется героиня Дейнерис Таргариен с предметом, неуместным в средневековом мире. Речь идет о пластиковом стакане с кофе из американской сети кофеен.

Кадр со стаканом на столе можно увидеть на 17-й минуте и 59-й секунде.

18 апреля внимательные зрители сериала заметили другой киноляп в заключительном сезоне. Фанаты киносаги обратили внимание, что в течение нескольких кадров в первой серии прическа Дейнерис Таргариен меняется. Сначала она представляет собой косы, переплетенные на макушке, а в следующий момент — собранные в пучок на затылке.

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