В последнем сезоне «Игры престолов» нашли очередной киноляп

Зрители сериала «Игра престолов» заметили киноляп в заключительном восьмом сезоне эпопеи. Об этом 6 мая сообщает РЕН ТВ.

В одном из эпизодов четвертой серии на экране появляется героиня Дейнерис Таргариен с предметом, неуместным в средневековом мире. Речь идет о пластиковом стакане с кофе из американской сети кофеен.

Кадр со стаканом на столе можно увидеть на 17-й минуте и 59-й секунде.

18 апреля внимательные зрители сериала заметили другой киноляп в заключительном сезоне. Фанаты киносаги обратили внимание, что в течение нескольких кадров в первой серии прическа Дейнерис Таргариен меняется. Сначала она представляет собой косы, переплетенные на макушке, а в следующий момент — собранные в пучок на затылке.