«Игра престолов» от Москвы до Перми

2 июня телеканал РЕН ТВ проведет масштабную внеэфирную акцию — фестиваль по культовому сериалу «Игра престолов». Мероприятие приурочено к показу всех семи сезонов сериала, который стартует на РЕН ТВ 3 июня.

Фестиваль охватит четыре российских города — Москву, Ростов-на-Дону, Красноярск и Пермь. Во всех них пройдут бесплатные концерты ведущих российских рок-исполнителей. В Москве фестиваль состоится в Парке Победы на Поклонной горе, где на сцене РЕН ТВ выступят Вячеслав Бутусов и группа «КняZz», «Ундервуд» и «Калинов Мост». В Красноярске площадкой станет ЦПКиО имени Горького, а хедлайнером — группа «Ария». Поклонников сериала из Ростова-на-Дону будут ждать Николай Расторгуев и группа «Любэ» — мероприятие состоится в парке «Левобережный». А в Перми на набережной реки Камы перед зрителями предстанут Виктория Дайнеко, группа ЛОVI и Estradarada.

Поклонники телесаги по мотивам произведений Джорджа Мартина смогут принять участие в борьбе за Железный трон Вестероса, побывать на мастер-классах и выиграть тематические призы, а заодно сфотографироваться с персонажами любимого сериала.

— «Игра престолов» — это феномен современной культуры, от которого невозможно держаться в стороне, — рассказал «Известиям» заместитель генерального директора по документально-публицистическим проектам, автор и ведущий телеканала РЕН ТВ Игорь Прокопенко. — В сериале есть всё: от геополитики и шокирующих заговоров до магии. Я обязательно приду на фестиваль — и настоятельно советую всем присоединиться!

З июня, на следующий день после фестиваля, РЕН ТВ начнет показ «Игры престолов». Все семь сезонов «главного сериала лета» пройдут за семь воскресений — по сезону в каждое.

Сериала рассказывает о борьбе за власть трех главных семейств вымышленного государства Вестерос: Таргариенов, Старков и Ланнистеров. Драконы, волки и львы сошлись в кровавой борьбе за Железный трон — престол высшей власти. Мрачная сага с уникальными историческими костюмами и изобилием колоритных персонажей стала самым популярным многосерийным проектом современной телеиндустрии. Восьмой, заключительный, сезон выйдет в 2019 году.

Первый сезон «Игры престолов» вышел в 2011 году по книге «Песнь льда и пламени» и с тех пор ежегодно выходил очередной новый. Первые пять сезонов были основаны на книгах, последние два — на оригинальном сценарии. Ключевые персонажи саги — беспрерывно конфликтующие друг с другом за право обладания престолами Джон Сноу (актер Кит Харрингтон), Арья и Санса Старк (Мейси Уильямс и Софи Тернер), Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк), Серсея и Тирион Ланнистеры (Лена Хиди и Питер Динклэйдж).

Проект изменил современную телеиндустрию и сделал звездами первого ранга целую плеяду актеров из разных стран мира, в том числе и нашего соотечественника Юрия Колокольникова, сыгравшего людоеда по имени Стир. По словам актера, он сам придумал своему герою историю, чтобы зрители увидели в нем не чудовище, а человека.

Главная интрига завершения «Игры престолов» заключается в том, что если первые сезоны выходили на основе книг, и поэтому их сюжет был известен, то финал полностью непредсказуем. Джордж Мартин намеренно придерживает выход следующей книги, которая могла бы дать поклонникам подсказку. Гибель одного из трех драконов стала настоящей неожиданностью, поразившей читателей саги. Не зря фанаты прозвали Мартина Смертью — он безжалостен по отношению к своим героям.

Авторы сериала решили превзойти писателя — в финале они обещают массовую гибель героев. Многие из актеров признавались, что прослезились, узнав об участи своих персонажей. Ничего удивительного в том, что восьмой сезон, пусть даже сокращенный до шести вместо 10 серий, обещает поднять рейтинг сериала еще выше, хотя с 2011 года «Игра престолов» и так остается вне конкуренции.

А пока зрители строят прогнозы, кто же в итоге займет Железный трон или хотя бы доживет до финала, самое время пересмотреть все предыдущие сезоны, чтобы освежить в памяти сюжет и заново пережить самые волнующие моменты проекта.