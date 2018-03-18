Названы лучшие и худшие эпизоды сериала «Игра престолов»

Поклонники «Игры престолов» составили рейтинг эпизодов за всю историю сериала.

На первой строчке топ-10 оказалась девятая серия третьего сезона «Рейны из Кастамере».

Ее признали лучшей, но самой печальной за всю историю шоу. В ней также была показана одна из самых шокирующих сцен в истории телевидения — резня Красной свадьбы.

На втором месте оказался девятый эпизод первого сезона «Бейелор». Тройку замкнула восьмая серия пятого сезона «Суровый Дом», пишет издание Digital Spy.

Худшим эпизодом признали шестую серию пятого сезона «Непокорные, несгибаемые, несломленные», в которой психопат Рамси насилует Сансу на глазах Теона Грейджоя

Также отмечается, что данная серия содержит самую нелепую битву сериала, где Джейме Ланнистер и Бронн сражаются с Песчаными Змейками.