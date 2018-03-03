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Названа дата выхода ремейка фильма «Ворон» со звездой «Игры престолов»

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Фото: Global Look Press/Wiese/face to face
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Ремейк фильма «Ворон» с воплотившим в сериале «Игра престолов» образ кхала Дрого актером Джейсоном Момоа в главной роли выйдет в американский прокат 11 октября 2019 года. 

Режиссером картины станет Корин Харди. Как передает «Газета.ру», новый «Ворон» станет точной адаптацией литературного первоисточника оригинального фильма — одноименнного комикса, опубликованного в 1989 году.

Оригинальный «Ворон» вышел на экраны в 1994 году. Главный герой ленты — рок-музыкант, убитый вместе со своей невестой бандой преступников. Спустя год после гибели герой выбирается из могилы, чтобы отомстить. 

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