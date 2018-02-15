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Джордж Мартин отложил выпуск новой книги из цикла «Игра престолов»

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Igor Russak
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Новая часть саги «Песнь льда и пламени», ставшей литературной основой сериала «Игра престолов», не выйдет в печать до конца 2018 года.

По словам Мартина, он еще не приступил к написанию второго тома дилогии «Пламя и кровь», рассказывающей об истории рода Таргариенов.

Писать шестую часть саги «Песнь льда и пламени» Мартин планирует только после завершения дилогии, передает «Газета.ру».  

Как сообщал портал iz.ru, фанаты сериала «Игра престолов» ранее опубликовали в сети видеоспойлер финального сезона. 

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