Джордж Мартин отложил выпуск новой книги из цикла «Игра престолов»
Новая часть саги «Песнь льда и пламени», ставшей литературной основой сериала «Игра престолов», не выйдет в печать до конца 2018 года.
По словам Мартина, он еще не приступил к написанию второго тома дилогии «Пламя и кровь», рассказывающей об истории рода Таргариенов.
Писать шестую часть саги «Песнь льда и пламени» Мартин планирует только после завершения дилогии, передает «Газета.ру».
Как сообщал портал iz.ru, фанаты сериала «Игра престолов» ранее опубликовали в сети видеоспойлер финального сезона.