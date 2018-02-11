Фанаты «Игры престолов» вычислили самого важного персонажа

Поклонники популярного сериала «Игра престолов» вычислили самого значимого персонажа. Один из пользователей портала Reddit пересмотрел все семь сезонов эпоса и посчитал, кто из героев провел больше всех времени на экране.

Выяснилось, что наибольшее количество времени было отведено Королю Севера Джону Сноу — зрители наблюдали за ним в общей сложности 338 минут (5,63 часа). При этом Тириону Ланнистеру выделено времени лишь на одну минуту меньше. Замыкает тройку Матерь Драконов Дейнерис Таргариен — она провела на экране 276 минут.

Далее за ними идут Санса Старк (238), Серсея (236), Арья (224), Джейме (199), Сэм Тарли (143), «король френдзоны» Джорах Мормонт (142) и Теон Грейджой (136).

Всего в списке значатся 111 персонажей. Примечательно, что на Короля Ночи за семь сезонов сериала зрители смотрели лишь 8 минут.

Таким образом фанаты предположили, что Железный трон в сериале займет именно Джон Сноу.

Ранее 2 февраля в Сети появилась видеозапись со съемок финала сериала, которая раскрывает ключевые моменты сюжета.