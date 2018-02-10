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В Японии впервые покажут российский сериал

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Фото: АМЕДИА
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Сериал российского производства «Екатерина» о годах правления императрицы Екатерины II будет впервые показан в Японии на канале Channel Ginga. Об этом сообщила представитель компании Kartz Media Works Манами Коиси.

По ее словам, сериал был выбран из-за интереса к Екатерине II и высокого качества съемок. Кроме того, отмечается, что российская правительница нередко становится персонажем комиксов на историческую тематику.

«Мы уже транслировали турецкие и испанские картины, которые пользовались популярностью у зрителей, и теперь решили показать российский сериал «Екатерина», местом действия которого является совершенно другой мир», — приводит ТАСС ее слова.

Сообщается, что все 22 эпизода состоящего из двух сезонов сериала будут транслироваться поздно вечером с 19 февраля по 20 марта. Он будет в оригинальной озвучке с субтитрами на японском языке.

Портал iz.ru писал о том, что американский канал HBO снимет сериал о российской императрице Екатерине II. Главную роль в картине исполнит актриса Хелен Миррен, сыгравшая британского монарха Елизавету II в фильме «Королева».

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