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Создатели «Игры престолов» анонсировали гибель ключевых героев сериала

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Фото: Global Look Press/HBO
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Создатели сериала «Игра престолов» заявили, что в заключительном сезоне погибнут многие ключевые персонажи сериала. Об этом сообщила старший вице-президент HBO Франческа Орси.

По ее словам, актеры были поражены не только тем, что их герои умрут, но и тем, как встретят свою смерть. Орси также отметила, что члены съемочной группы, прочитав сценарий, аплодировали со слезами на глазах около 20 минут, передает «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, ранее в HBO сообщили, что финальный сезон «Игры престолов» выйдет на экраны не раньше 2019 года, поскольку создатели стремятся сделать его самого высокого качества. Он будет включать в себя шесть эпизодов.

В качестве режиссеров последнего сезона нашумевшего сериала выступят Дэвид Бениофф, Дэвид Наттер, Мигель Сапочник и Д.Б. Уайсс, а продюсерами станут Дэвид Бениофф, Д.Б. Уайсс, Кэролин Штраусс, Фрэнк Дульгер и Бернадетт Колфилд.

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