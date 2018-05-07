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Звезда «Игры престолов» рассказала о своих доходах

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Фото: TASS/Zuma/Dennis Van Tine
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Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк опубликовала сведения о своих доходах. Об этом сообщает The Sun.

Согласно финансовым отчетам, состояние британской актрисы увеличилось с £1,8 млн до £5 млн, или более $6,7 млн. Большая часть этой суммы — гонорар, полученный Кларк за съемки в популярном телесериале, сообщает телеканал «360». В нем актриса исполнила роль Дейнерис Таргариен, мать драконов и одну из претенденток на королевский трон.

Сообщается, что около 30 тыс. фунтов актриса пожертвовала фонду Anima, который специализируется на помощи людям с травмами головного мозга. В 2013 году Эмилия Кларк сама страдала от аневризмы головного мозга после роли Холли Голайтли в пьесе «Завтрак у Тиффани».

В марте стало известно, что создатели «Игры престолов» анонсировали гибель ключевых героев сериала.

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