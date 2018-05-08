Актер из «Игры престолов» стал сильнейшим человеком в мире

Исландский актер Хафтор Юлиус Бьернссон, известный по роли Григора Клигана по прозвищу Гора в сериале «Игра престолов», стал самым сильным мужчиной в мире, выиграв World’s Strongest Man 2018 на Филиппинах. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Бьернссон принимает участие в соревновании уже в седьмой раз. Борьба за титул состояла из 16 состязаний, в том числе поднятия бревна, таскания булыжников, а также буксировки транспортного средства, сообщает телеканал «360».

Второе место в соревнованиях занял Матеус Килисковски из Польши, а на третьем оказался американец Брайан Шоу.

Отмечается, что 29-летний актер стал первым силачом, который за один календарный год получил титулы «Самый сильный мужчина в мире», «Самый сильный мужчина в Европе» и награду Арнольда Шварценеггера Arnold Strongman Classic.