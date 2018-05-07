Сахалинский силач установил рекорд по сгибанию арматуры ртом

Сахалинский силач Евгений Борозна установил мировой рекорд по сгибанию арматуры ртом. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Новый мировой рекорд установил житель Сахалина Евгений Борозна. Мужчина смог согнуть ртом арматуру диаметром 14 см и в длину 1 м — до этого подобное никто не проделывал. На данный момент фото- и видеоматериалы рекорда отправлены на подтверждение результатов, после чего, если всё будет в порядке, атлету вручат сертификат, сообщает ИА SakhalinMedia.

На подготовку к рекорду у Евгения ушло семь месяцев, и, как отметил сам спортсмен, на последней железке, которая была самой тяжелой, он уже устал. Также атлет выразил мнение, что он получит сертификат о рекорде в ближайшее время.

Данный мировой рекорд является не первым для силача и останавливаться на достигнутом он не собирается.