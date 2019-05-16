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Кинокритик призвал недовольных финалом «Игры престолов» скинуться на переиздание

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Кинокритик Давид Шнейдеров посоветовал всем поклонникам фэнтези-сериала «Игра престолов», недовольным финалом саги, скинуться на создание новой версии восьмого сезона, прежде чем просить об этом телеканал HBO. Об этом он заявил в беседе с НСН.

Ранее 16 мая стало известно, что фанаты «Игры престолов» потребовали переснять финальный сезон сериала. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org. На момент публикации ее подписали свыше 400 тыс. человек.

«За предыдущие семь сезонов каждый придумал себе финал, каждый придумал себе развитие персонажей. Если это развитие событий или персонажа не устраивает фаната, то он пишет петицию. Чем больше петиций, тем выше популярность сериала», — отметил Шнейдеров.

Критик также посоветовал всем, кто подписал петицию, сначала собрать деньги на то, чтобы переснять концовку сериала, а потом уже обращаться с соответствующей просьбой к его создателям. Также он выразил надежду на то, что телеканал HBO никак не отреагирует на петицию.

14 мая сообщалось, что, по данным опроса ВЦИОМ, телесериал «Игра престолов» не смотрели 71% россиян.

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