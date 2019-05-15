Мединский рассказал о своем отношении к «Игре престолов»

Глава Минкультуры России Владимир Мединский признался, что смотрит американский телесериал канала HBO «Игра престолов» на языке оригинала из-за «замечательных диалогов». Об этом в среду, 15 мая, сообщает «РИА Новости».

«Я смотрю на английском языке, потому что там совершенно замечательные диалоги, прекрасно литературно написанные. С этой точки зрения особенно интересно — совмещаю приятное с полезным», — сказал министр.

Ранее 15 мая депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что сериал «Игра престолов» является «попсой», которую создатели «скармливают» зрителям, пока «пипл хавает». Он подчеркнул, что кроме сериала в мире есть множество несправедливых и неправильных вещей, «которые действительно требуют нашего вмешательства».

Телесериал «Игра престолов» снят по мотивам цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Первый сезон вышел на экраны 17 апреля 2011 года. Сериал стал одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского ТВ. В апреле 2019 года стартовал показ финального, восьмого сезона саги.

13 мая компания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов».