Прямой эфир

Мединский рассказал о своем отношении к «Игре престолов»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Валерия Гриневич
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Минкультуры России Владимир Мединский признался, что смотрит американский телесериал канала HBO «Игра престолов» на языке оригинала из-за «замечательных диалогов». Об этом в среду, 15 мая, сообщает «РИА Новости».

Престолы. Наследие: самый популярный сериал подходит к концу
Чего ждать от финального сезона «Игры престолов»

«Я смотрю на английском языке, потому что там совершенно замечательные диалоги, прекрасно литературно написанные. С этой точки зрения особенно интересно — совмещаю приятное с полезным», — сказал министр.

Ранее 15 мая депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что сериал «Игра престолов» является «попсой», которую создатели «скармливают» зрителям, пока «пипл хавает». Он подчеркнул, что кроме сериала в мире есть множество несправедливых и неправильных вещей, «которые действительно требуют нашего вмешательства».

Телесериал «Игра престолов» снят по мотивам цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Первый сезон вышел на экраны 17 апреля 2011 года. Сериал стал одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского ТВ. В апреле 2019 года стартовал показ финального, восьмого сезона саги.

13 мая компания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Создатели «Игры престолов» снимут новый эпизод «Звездных войн»
Песков рассказал об отношении Путина к «Игре престолов»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017