Ученый объяснил успех «Игры престолов»

Автор статей о сериале «Игра престолов» американо-германский медиевист Рихард Утц объяснил успех шоу у зрителей. По его мнению, сцены насилия и секса имеют художественное оправдание и придают сложность повествованию. При этом сериал популярен благодаря тому, что его авторы «подыгрывают» разным аудиториям.

«Успех сериала в том, что он «подыгрывает» разным аудиториям. Конечно, будут зрители, которые смотрят «Игру престолов», потому что там есть секс и насилие, как мы и ожидаем от времен Средневековья. Этим зрителям все равно, избыточны сцены насилия и секса или нет. Они будут смотреть на YouTube компиляции лучших подобных сцен», — приводит его слова «РИА Новости».

Утц отметил, что существуют и зрители «с более утонченными потребностями», которые будут смотреть шоу ради его сложности.

Он напомнил о шокировавшей сцене из сезона 2015 года, где одна из героинь Санса Старк подверглась насилию со стороны патологического садиста и психопата Рамси Болтона.

«Я не думаю, что эта сцена неоправданна. Путь Сансы — это разочарование в ее романтическом, нереалистичном видении мира: рыцари в сияющих доспехах, спасающие «спящих красавиц». Ее отца обезглавили, ее саму похитили, убили ее мать и других членов семьи, ее насильно выдали замуж за двух разных мужчин и так далее», — сказал историк.

Он отметил, что после сцены популярность «Игры престолов» не исчезла. Это, по его мнению, указывает на то, что зрители увидели в таком повороте сюжета художественное средство, которое помогло им понять действия героев и их сложный мир, добавляет «Газета.ру».

Телесериал «Игра престолов» снят по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» однако события последнего сезона в книгах еще не описаны. Первый сезон вышел на экраны 17 апреля 2011 года. Последняя серия «Игры престолов» будет показана 19 мая. Сериал стал одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.

Ранее стало известно, что поклонники «Игры престолов» потребовали от телеканала HBO переснять восьмой, финальный сезон. Соответствующая петиция появилась на сайте change.org 16 мая. К 01:00 мск 19 мая ее подписали уже более 1 млн человек. Создатели петиции считают, что Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс, работавшие над сериалом, недостаточно компетентны, чтобы придумать смысловое завершение сериала, так как у них нет книг автора, на которые можно было бы опереться.