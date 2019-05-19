Более 1,5 млн человек потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала «Игра престолов» потребовали от телеканала HBO переснять восьмой, финальный сезон. Соответствующая петиция появилась на сайте change.org 16 мая
К 01:00 мск 19 мая ее подписали уже более 1,5 млн человек.
Создатели петиции считают, что Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс, работавшие над сериалом, не досточно компетентны, чтобы придумать смысловое завершение сериала, так как у них нет книг автора, на которые можно было бы опереться.
«Этот сериал заслуживает последнего сезона, который бы имел смысл», - говорится в документе.
Кроме того, в финальном сезоне зрители неоднократно обнаруживали киноляпы.
Последняя серия «Игры престолов» будет показана 19 мая.
Телесериал снят по книгам Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», однако события последнего сезона в них еще не описаны.