Более 1,5 млн человек потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала «Игра престолов» потребовали от телеканала HBO переснять восьмой, финальный сезон. Соответствующая петиция появилась на сайте change.org 16 мая

К 01:00 мск 19 мая ее подписали уже более 1,5 млн человек.

Создатели петиции считают, что Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс, работавшие над сериалом, не досточно компетентны, чтобы придумать смысловое завершение сериала, так как у них нет книг автора, на которые можно было бы опереться.

«Этот сериал заслуживает последнего сезона, который бы имел смысл», - говорится в документе.

Кроме того, в финальном сезоне зрители неоднократно обнаруживали киноляпы.

Последняя серия «Игры престолов» будет показана 19 мая.

Телесериал снят по книгам Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», однако события последнего сезона в них еще не описаны.