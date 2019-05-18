Стивен Кинг заступился за последний сезон «Игры престолов»

Американский писатель Стивен Кинг выступил в защиту восьмого, финального сезона телесериала «Игра престолов», который расстроил зрителей.

«Мне понравился последний сезон «Игры престолов», включая безумие Дени в Королевской гавани. Было много негатива по поводу финала, однако я думаю, это потому, что люди просто не хотят завершения сериала. Но знаете, как говорят: всё хорошее... (рано или поздно заканчивается. — Ред.)», — написал он в Twitter 16 мая.

В тот же день фанаты «Игры престолов» потребовали переснять заключительный сезон сериала. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org. По данным на 18 мая, ее подписали уже свыше 900 тыс. человек. Авторы обращения считают, что создатели шоу Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс доказали, что являются крайне некомпетентными сценаристами, когда у них нет книг, к которым можно было бы обратиться.

Телесериал «Игра престолов» снят по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Первый сезон вышел на экраны 17 апреля 2011 года. Сериал стал одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.