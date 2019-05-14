Фанаты «Игры престолов» нашли новый ляп в финальном сезоне

Внимательные поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили ляп в промо-кадре восьмого сезона, пишет TMZ.

На опубликованном кадре видно, как Джеймс Ланнистер обнимает Серсею. При этом на спине героини отчетливо видна его правая рука, тогда как по сюжету ее отрубили еще в третьем сезоне.

На протяжении всех последующих серий этот персонаж ходит с золотым протезом.

Многие фанаты высмеяли очередной киноляп, а некоторые раскритиковали компанию HBO за неаккуратность во время съемок.

Однако кое-кто предположил, что кадр просто отзеркален, и на самом деле видна не правая, а левая рука. В то же время вторая конечность полностью скрыта рукавом.

В начале мая фанаты сериала широко обсуждали другой ляп. Так, в одной из серий в кадре появился бумажный стаканчик из-под кофе Starbucks.

Еще раньше поклонники обратили внимание, что в течение нескольких кадров в первой серии прическа Дейенерис Таргариен меняется.