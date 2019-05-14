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Фанаты «Игры престолов» нашли новый ляп в финальном сезоне

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Фото: TASS/ZUMA
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Внимательные поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили ляп в промо-кадре восьмого сезона, пишет TMZ.

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На опубликованном кадре видно, как Джеймс Ланнистер обнимает Серсею. При этом на спине героини отчетливо видна его правая рука, тогда как по сюжету ее отрубили еще в третьем сезоне.

На протяжении всех последующих серий этот персонаж ходит с золотым протезом.

Многие фанаты высмеяли очередной киноляп, а некоторые раскритиковали компанию HBO за неаккуратность во время съемок.

Однако кое-кто предположил, что кадр просто отзеркален, и на самом деле видна не правая, а левая рука. В то же время вторая конечность полностью скрыта рукавом.

В начале мая фанаты сериала широко обсуждали другой ляп. Так, в одной из серий в кадре появился бумажный стаканчик из-под кофе Starbucks.

Еще раньше поклонники обратили внимание, что в течение нескольких кадров в первой серии прическа Дейенерис Таргариен меняется.

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