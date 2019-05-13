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HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»

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Компания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов». Видео появилось в понедельник, 13 мая, на YouTube-канале сериала.

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В тизере показаны горящие руины Королевской гавани и войска Дейенерис Таргариен.

Заключительная серия «Игры престолов» выйдет 20 мая, напоминает «Газета.ру».

Премьера последнего, восьмого, сезона, состоящего из шести серий, состоялась в апреле. В основу сюжета финала легли события, которых в книгах Джорджа Мартина пока нет.

4 мая актриса Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис, назвала последние серии популярного телешоу «полным безумием» и посоветовала поклонникам найти телевизор побольше.

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