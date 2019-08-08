Сетевая независимость: завершился международный фестиваль веб-сериалов

В Нижнем Новгороде подвел итоги второй международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest. Главный приз завоевал российский проект — остроумное мокьюментари «Миллионер из Балашихи» о том, как молодой предприниматель набивает шишки на пути к финансовой самостоятельности. Еще один отечественный участник, эротическая мелодрама «В постели», взяла приз за режиссуру. Всего же на конкурс было отобрано 33 картины из 16 стран мира — от Сингапура и Китая до Аргентины и США. «Известия» побывали на фестивале и рассказывают, почему нас ждет бум этого жанра.

Интернет-демократия

Про веб-сериалы сегодня, кажется, слышали все, а многие даже смотрели. Но мало кто с ходу сможет сформулировать, что же это такое, уж слишком разнообразные вещи объединяет это понятие. Программа Realist Web Fest (отборщики — Наталия Григорьева и Мария Токмашева) тому доказательство: в одном конкурсе встретились хоррор, комедия и лютый артхаус, анимация и документальное кино, развлекательная безделица и креативный научпоп. Из общего у всех участников разве что два пункта. Все короткие (одна серия длится от пары минут до 20), и все сняты для показа в интернете.

Realist Web Fest — фестиваль необычного кино и проходит необычно. Уже само место проведения похоже на программное заявление. Вместо темных залов кинотеатра — государственный центр современного искусства «Арсенал». Зрители, журналисты, члены жюри сидят вместе в одном просторном помещении и смотрят кино сразу с восьми плазм. Показательно и то, что у международного жюри нет председателя. Россию там представляют актрисы Дарья Мороз и Ирина Вилкова.

— Главное идеологическое отличие нашего фестиваля — это горизонтально выстроенные отношения, — поделился с «Известиями» генеральный продюсер Антон Калинкин. — У нас нет и, обещаю, никогда не будет VIP-зон и даже пронумерованных рядов. Интернет-индустрия может жить только в таком демократичном формате, где все равны. Наша задача — создать комфортное рабочее пространство на стыке офлайна и онлайна, где встречаются креатив, бизнес и новые медиа.

Демократизм фестиваля выражается и в том, что обычным зрителям не нужно ждать месяцами, а то и годами возможности увидеть призеров. Практически вся программа уже доступна в Сети — и победитель в том числе. Первый шестисерийный сезон «Миллионера из Балашихи» выложен на YouTube и собрал уже 6 млн просмотров. Это действительно блистательная комедия, которая притворяется мотивирующей документалкой. Главный герой, типичная жертва бизнес-тренингов, пытается применить заученные правила к жизни, а та, естественно, сопротивляется.

Не только комедии

Считается, что комедия — едва ли не самый сложный жанр, где редко встречаются удачи. Но не в веб-сериалах. Почти все лучшие работы конкурса имеют дело с юмором, и по сути они — «похудевшие» ситкомы, где вместо трех-четырех сюжетных линий осталось всего одна, максимум две. Тех же американских «Театралов» — чрезвычайно смешную комедию о хронически безработных служителях Мельпомены — можно легко представить на ТВ. Как и израильскую анимацию «Тупик» (оба сериала получили приз за сценарий) — о постъядерном мире, где живут пингвиночеловеки и комары-гиганты, кусающие только гневливых.

Приз за самого яркого персонажа опять-таки поделили два проекта — «Ночь любви» (Аргентина) и «Болдиук и Брадок» (Бельгия). Первый — латиноамериканский ответ «Горько!», славный ромком о молодой паре и их сумасшедшей родне. Второй — безумная одиссея сценариста в мире его собственной фантазии. К сожалению, без призов остался еще один отличный и смешной израильский сериал «Гимель» — экранизации реальных историй о том, как местные призывники калечат себя, лишь бы откосить от армии.

Были в программе и веб-сериалы, которые вряд ли могут выйти где-то еще, кроме интернета. Например, российская эротическая мелодрама «В постели» Шоты Гамисонии — такие откровенные сцены невозможны на современном телевидении. Или уругвайское скетч-шоу «Немного юмора», чьи неполиткорректные шутки вряд ли придутся по вкусу широкой аудитории. И, видимо, не только широкой. Показательно, что этот веб-сериал, едва ли не лучший во всей программе, был совершенно проигнорирован жюри.

— Лично я всегда считал формат веб-сериала чистым развлечением. Как мне показалось, в такой хронометраж сложно уместить что-то серьезное, — поделился с «Известиями» член жюри, казахский актер и каскадер Ерден Телемисов, известный по работе в американских сериалах «МакМафия», «Марко Поло» и «Воин» (а также режиссер веб-сериала «Всемогущий»). — Но сейчас мое мнение меняется, потому что я увидел много сильных работ самых разных жанров с классной, интересной подачей. Самые интересные приёмы я даже записал, чтобы потом попробовать самому.

Из некомедийных участников наиболее интригующим показался испанский мистический триллер «Дориен» — вариация на тему «Портрета Дориана Грея», но с поправкой на современные технологии. По сюжету, в Барселоне происходят загадочные убийства инстаграм-моделей, которых находят сильно постаревшими. К слову, очень многие проекты заигрывают с интернет-тематикой — например, хоррор-антология «Пиксельный разум» об опасных свойствах гаджетов или «Подслушано», серия экранизаций анонимных историй одноименного сетевого сообщества (обе из России).

Догнать зрителя

Самый же любопытный тренд — вертикальные веб-сериалы, изначально снятые так, чтобы их можно было смотреть на смартфоне. Таких было сразу три, причем два российских. Во-первых, уже известный научно-популярный проект Тимура Бекбамбетова, Михаила Зыгаря, Карена Шаиняна в формате screenlife 1968.DIGITAL — история культурных героев шестидесятых, рассказанная через экран смартфона, как если бы он у них был (приз за лучшую идею). А во-вторых — снятая на айфон комедия «Коллежский асессор» о сыщике XIX века, вдруг попавшем в XXI.

Антон Калинкин, который сам спродюсировал вертикальный сериал, экранизацию детективного бестселлера «Девушка с плеером» (премьера состоялась в Нижнем Новгороде вне конкурса), видит за этим форматом будущее.

— Почему? Потому что это удобно. Если раньше, мы, зрители, шли за контентом — помечали в газете любимые программы, чтобы не пропустить, спешили домой, чтобы вовремя включить телевизор, — то сегодня контент должен бежать за зрителем. Благодаря интернету расстояние между ним и зрителем и так серьезно сократилось, поэтому выигрывает тот, кто придумает способ, как сократить его ещё сильнее. Вертикальные веб-сериалы — это актуальный тренд, и на следующем фестивале мы даже сделаем для них отдельный конкурс, — рассказал продюсер.

Наконец, смотр запомнится и тем, что российский веб-сериал обретает всё большую респектабельность. Актерскому составу «В постели» позавидует и федеральный сериал (Денис Шведов, Ирина Вилкова, Светлана Камынина), в комедию «Типа кино» в роли себя заглянул Сергей Безруков, а в конкурсе пилотов с антиутопией «Невозможные» поучаствовал Владимир Мирзоев.