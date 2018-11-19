На всех смартфонах страны: веб-сериалы обрели свою премию

Веб-сериалы постепенно становятся мейнстримом, и в России уже появилась своя премия за лучшее шоу для интернета. В Москве прошло первое в истории вручение наград в области веб-индустрии. Серебряная статуэтка стилизована под знаменитый памятник Юрию Гагарину скульптора Павла Бондаренко — легендарный космонавт стремится ввысь, расправив руки, как крылья ракеты. Ведущий церемонии Иван Ургант назвал ее «Оскаром», «которому нечего стесняться».

Судьбу статуэток решало многочисленное жюри из ведущих продюсеров, режиссеров, представителей онлайн-кинотеатров, прессы и даже коммерческих компаний — в номинации «лучший веб-сериал для коммерческой интеграции».

— Честно скажу, до тех пор, пока меня не позвали участвовать в жюри, я не понимал, как можно рассказывать историю вот так, сериями по 5–10 минут, — поделился с «Известиями» режиссер Петр Буслов. — Однако теперь вижу — зритель и в таких коротких историях находит что-то интересное для себя. Наверное, теперь я тоже сниму веб-сериал в самое ближайшее время.

Петр Буслов — не единственный из больших режиссеров, кто задумался о новом формате. Перед церемонией целый день шел веб-маркет (опять же — первый в стране), где, помимо круглых столов, были и питчинги веб-сериалов. Новые проекты представляли опытные продюсеры (например, Георгий Малков), а также режиссеры (Владимир Мирзоев). Кроме того, режиссер и продюсер Джаник Файзиев, вышедший на сцену вручить «Гагарина», объявил, что в его компании открылся целый веб-департамент, который ждет интересных заявок.

Награду за лучший экранный образ получил документальный веб-сериал «Жизнь человека». Это воодушевляющая история о том, как можно, не теряя присутствия духа, бороться со страшной болезнью. Героя зовут Андрей Павленко. Он один из лучших хирургов-онкологов страны, а с недавних пор — и пациент. В марте этого года Павленко узнал, что у него рак желудка третьей стадии. В своем веб-сериале он день за днем спокойно и не без юмора рассказывает, через что проходит больной с таким диагнозом.

Главного «Гагарина» — за лучший веб-сериал — завоевала Ирина Вилкова за комедию «Бар «На грудь». Это галерея эксцентричных посетителей питейного заведения, которые приходят излить душу бармену под горькую. Получая приз, Ирина Вилкова поблагодарила продюсеров и главного соавтора —город Санкт-Петербург. По ее словам, сериал родился именно из любви к нему и к его жителям. Этот же сериал получил и награду онлайн-кинотеатров.

— Всё больше людей теперь отличает «веб-сериалы» от просто сериалов или сериалов, показанных в интернете, но снятых для ТВ, — рассказал «Известиям» генеральный продюсер премии Антон Калинкин. — Нашу задачу мы видим в том, чтобы создать индустриальную платформу, а также провести границу художественного качества. Иными словами, отделить веб-сериалы от всего другого аудиовизуального контента.

Призы за сценарий и режиссуру достались разговорному веб-сериалу «В постели» Шоты Гамисонии. Название не только характеризует место действия, но и точно передает тему и интимный характер этих разговоров. Несколько пар (в кадре, среди прочих, есть артисты Светлана Камынина и Денис Шведов) говорят о своих отношениях с откровенностью, немыслимой для центрального телевидения.

Лучшим онлайн-шоу жюри признало «Лигу плохих шуток», где известные личности по очереди пытаются рассмешить друг друга сомнительными остротами. «Парфенон» Леонида Парфенова, к слову, отстал всего на один балл. Юрий Дудь получил приз за вклад в развитие веб-индустрии.

Статуэтки в категориях «Выбор прессы» и за самую оригинальную концепцию унесли с собой создатели веб-сериала «1968.DIGITAL». Это действительно один из самых экспериментальных номинантов, а главное — полностью адаптированный под новый медиум. В каждой серии рассказывается об очередном событии насыщенного 1968 года, но не сухим языком документального кино, а так, как бы мог его увидеть современный пользователь смартфона, то есть с помощью чатов, видео из YouTube или Google-карты.