Прямой эфир

Названы лучшие сериалы года

0
Фото: Sid Gentle Films
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Триллер «Убивая Еву» возглавил рейтинг топ-10 лучших сериалов 2018 года, составленный американским журналом Time.  

«Детективы всегда будут интересны людям»
Народный артист Вадим Яковлев — о возрождении «Агента национальной безопасности», популярности «сериалов про ментов» и силе русского театра

Сериал рассказывает о наемной убийце с русскими корнями, на которую начинает охотиться сотрудница британской разведки. 

Вторая строчка рейтинга досталась психологическому триллеру «Острые предметы» с Эми Адамс в главной роли. В основе сюжета — возвращение журналистки Камиллы Прикер в родной город ради написания статьи о жестоком убийстве девочки-подростка. 

Замкнул тройку лидеров второй сезон драматической комедии «Атланта», который был признан кинокритиками «самым непредсказуемым шоу на телевидении». 

Также в список вошли японское реалити-шоу «Дом с террасой: Открывая новые двери», психологический триллер «Возвращение домой», сериал «Поза» о группе артистов-транссексуалов и «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем в роли наркомана-аристократа. 

Ранее в ноябре британская газета The Independent назвала лучшие сцены секса в кино. Список возглавил фильм «Валентинка» с Райаном Гослингом и Мишель Уильямс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жена ранила ножом актера из «Физрука»
Новый «Джокер» в рукаве: русский Робин Гуд вновь берется за оружие
РЕН ТВ устраивает однодневный марафон популярного сериала

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017