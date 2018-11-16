Названы лучшие сериалы года

Триллер «Убивая Еву» возглавил рейтинг топ-10 лучших сериалов 2018 года, составленный американским журналом Time.

Сериал рассказывает о наемной убийце с русскими корнями, на которую начинает охотиться сотрудница британской разведки.

Вторая строчка рейтинга досталась психологическому триллеру «Острые предметы» с Эми Адамс в главной роли. В основе сюжета — возвращение журналистки Камиллы Прикер в родной город ради написания статьи о жестоком убийстве девочки-подростка.

Замкнул тройку лидеров второй сезон драматической комедии «Атланта», который был признан кинокритиками «самым непредсказуемым шоу на телевидении».

Также в список вошли японское реалити-шоу «Дом с террасой: Открывая новые двери», психологический триллер «Возвращение домой», сериал «Поза» о группе артистов-транссексуалов и «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем в роли наркомана-аристократа.

Ранее в ноябре британская газета The Independent назвала лучшие сцены секса в кино. Список возглавил фильм «Валентинка» с Райаном Гослингом и Мишель Уильямс.