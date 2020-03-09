COVID из окна: куда не смогут попасть любители искусства

Из-за коронавируса полюбоваться достижениями современной архитектуры в Венеции можно будет не ранее августа. Фанатам бондианы предложено умерить свое любопытство до ноября. А вот российские поклонники панк-группы Green Day не потеряли надежду — майское выступление в Москве менеджмент музыкантов пока не отменил. Писатель Евгений Водолазкин заметил в разговоре с «Известиями», что ограничение впечатлений — это даже неплохо. Остановиться на бегу и почитать книжку, вместо того чтобы болтаться в аэропортах, тоже бывает полезно. Тем не менее «Известия» выяснили, куда в итоге не смогут «добежать» поклонники прекрасного.

Ветер с моря

Италия стала одним из очагов коронавируса в Европе, а символом беды оказался закрытый на неопределенное время театр Ла Скала. Теперь к нему добавилась Венецианская биеннале. Проведение крупнейшего форума современного искусства сдвинуто на три месяца и на столько же сокращено. Вместо 23 мая он ориентировочно откроется 27 августа и продлится до 29 ноября. Письмо об этом получили все участники мероприятия. «Небольшая отсрочка может быть неэффективной, учитывая сложность организационного механизма, количество и важность участников и вероятное отсутствие многих из них», — говорится в обращении дирекции форума.

COVID_1 Женщина возле театра Ла Скала, который отменил все спектакли из-за коронавируса Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Как рассказали «Известиям» в дирекции российского павильона, пока никаких подробностей относительно точного старта и программы сокращенной биеннале нет.

Тематика форума чередуется: в один год искусство, на следующий — архитектура. В 2020-м должна состояться 17-я по счету выставка, посвященная архитектуре. Заявки на участие прислали представители более чем 60 стран. Сколько из них в итоге доберется до Венеции — вопрос.

Их песенка не спета

На март был намечен Hella Mega Tour американской панк-группы Green Day по странам Азии. Города, где должны были пройти выступления, — Сингапур, Бангкок, Манила, Тайбэй, Гонконг, Сеул, Осака и Токио — оказались в списке пораженных вирусом. По этой причине артисты отменили там свои выступления. Европейский этап тура должен начаться 24 мая в Москве.

COVID_2 Концерт группы Green Day Фото: Global Look Press/KC Alfred/ZUMAPRESS.com

Администрация стадиона «Открытие Арена», где должна выступать группа, сообщила «Известиям», что менеджмент не извещал об отмене российского выступления. Билеты на концерт Green Day продаются. Далее по графику музыканты собирались отправиться в Швецию, Данию, Финляндию, Германию и Италию. Также не отменен концерт группы в Милане 10 июня.

Аврил Лавин тоже пришлось отложить азиатскую часть своего Head Above Water World Tour. Певица отменила концерты на Филиппинах, в Тайване, Японии и нескольких городах Китая. А Мэрайя Кэри не поедет на Гавайи. Коронавирус добрался и туда. Певица написала в своем блоге: «Алоха Гавайи! Мне так грустно объявлять, что я откладываю свое шоу до ноября…»

Ярмарочные заморочки

Весна — время международных литературных событий. С 10 по 12 марта поклонники литературы планировали посетить Великобританию, где, увы, не состоялась Лондонская книжная ярмарка. 25 тыс. издателей, агентов и авторов были заранее оповещены об отмене в связи с эпидемиологической опасностью. Отменена Лейпцигская книжная ярмарка, старт которой был запланирован на 12 марта. На май перенесена Болонская ярмарка детской литературы.

На 20 марта было намечено открытие Livre Paris Book Fair — Парижского книжного салона. Но власти запретили проведение мероприятий в закрытых залах и помещениях, рассчитанных на аудиторию более чем 5 тыс. человек.

— Наше чувство ответственности вынуждает нас не идти ни на какие риски, связанные со здоровьем гостей более чем из 50 стран, — сказал «Известиям» президент книжного салона Винсент Монтань. — Издательства считают, что это решение нанесет серьезный удар по книжному рынку, который и без того переживает тяжелые времена, но по-другому мы поступить не могли.

COVID_3 Парижский книжный салон Livre Paris Book Fair Фото: Global Look Press/imago stock&people

Писатель Евгений Водолазкин успел посетить книжные мероприятия в Калькутте, Париже и Гаване еще до отмен и переносов. Весну он собирается посвятить работе. А во всем происходящем видит некий бессознательный эксперимент.

— Может, миру понадобилась какая-то учебная тревога, чтобы держать себя в тонусе. Или это просто какой-то странный, непонятно чей опыт, — поделился он с «Известиями». — Я бы не стал забираться в поиск причин. Думаю, это даже неплохо. Потому что остановиться на бегу бывает тоже полезно. Почитайте книжку, вместо того чтобы болтаться в аэропортах. `

Агент 007 задерживается

Главным событием в киномире стала отмена проката нового фильма бондианы. Студии MGM, Universal, продюсеры Майкл Барбара Брокколи и ее брат Майкл Дж. Уилсон объявили, что релиз «Не время умирать» будет отложен до ноября 2020 года. По традиции релизам в Европе и Америке должны были предшествовать масштабные презентации, а показывать фильм намеревались крупнейшие мультиплексы. В связи с эпидемией такой размах оказался невозможен.

COVID_4 Кадр из фильма «Не время умирать» Фото: UPI

Некоторые кинокомпании не стали отменять или переносить премьеры. Они просто запустили их в онлайн-кинотеатрах, тем самым не прогадав в деньгах. Ожидаемая китайская комедия «Затерянные в Сибири» (а-ля наши «Ёлки») вышла в Поднебесной, как и положено, в китайский Новый год. Миллионы зрителей насладились ею дома. Также своевременно появился на международных сервисах комедийный боевик «Выход жирного дракона». А вот «Мулан», фильм с высоким индексом ожидания, в Азии решили придержать до лучших времен.

В России выход картины о бесстрашной девушке, которая выдает себя за мужчину, чтобы защищать отчизну, должен выйти по графику — 26 марта.