Двери закрываются: как Москва борется с коронавирусом

В Москве уже вторые сутки действует режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. За это время в городе выявили еще пять зараженных — все они приехали из Италии. Несмотря на жесткие меры предосторожности, в столице пока не стали отменять праздничные мероприятия к 8 Марта. «Известия» разбирались, насколько эффективны новые ограничения и как живут москвичи, которых после возвращения из опасных стран отправили на домашний карантин.

Самоизоляция

Режим повышенной готовности в связи угрозой распространения коронавируса действует в столице с 5 марта. Он предполагает, что москвичи при первых же симптомах респираторного заболевания должны вызывать врача на дом, не пытаясь пройти обследование в поликлинике. В школах и детсадах всем в обязательном порядке измеряют температуру, такую же систему рекомендовано ввести и работодателям для своих сотрудников. Возвращаясь из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других стран с неблагополучной ситуацией по распространению COVID-19, жители столицы обязаны сообщить об этом на горячую линию Москвы и пройти двухнедельный карантин — то есть сидеть дома.

— Мы не сможем поместить всех прибывающих на карантин в лечебные учреждения, однако, конечно, лица, находившиеся в контакте с зараженными, или приехавшие из потенциально опасных регионов, должны пройти карантин дома. Это называется самоизоляция, — объяснил «Известиям» член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич.

«Известия» связались с москвичом Алексеем Степановым (имя изменено), который 29 февраля вернулся из Южной Кореи. Он рассказал, что после приземления в Шереметьево пассажиров выпустили из самолета не сразу. Сначала предложили заполнить анкету, пояснив, кто и где находился. Затем в салон доставили медиков, которые тепловизорами измерили им температуру.

Москва_4 Сотрудник Роспотребнадзора дистанционно проверяет переносным тепловизором температуру пассажиров в самолете аэропорта Шереметьево Фото: РИА Новости

— Паспортный контроль прошел как обычно, только сотрудник был в маске, а вот в зоне выдачи багажа организовали несколько точек проверки, — пояснил Алексей Степанов. — Сначала идешь к первому столу и отдаешь заполненную анкету, дальше у нас взяли мазки из горла и носа ватными палочками. Потом мы фотографировались с посадочным талоном, получили больничные листы на 14 дней, подписали памятку о карантине и отправились по домам.

По его словам, путь от аэропорта до дома никто не контролировал, добираться можно было любым способом — хоть на общественном транспорте, хоть на такси.

— Это, конечно, неправильно. Необходимо организовать доставку этих людей из аэропортов до места их жительства — подготовить для них какой-то отдельный транспорт и развозить, — считает Борис Менделевич.

Доктор медицинских наук, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций вирусолог Института им. Гамалеи Виктор Зуев согласен, что потенциальные контактные лица не должны посещать места массового скопления людей и пользоваться общественным транспортом — это грозит распространением инфекции.

Результатов теста Алексей Степанов пока не дождался, он сидит дома, где его контролирует участковый — он может прийти в любой момент, чтобы убедиться, не нарушен ли карантин.

Москва_2 В Шереметьево усилен санитарный контроль в связи с коронавирусом Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

— Врачи пока не приходили, но сказали, что через 10 дней возьмут повторный анализ, — сказал он.

В магазин за продуктами сходить, естественно, нельзя, а на доставке можно разориться, пожаловался Алексей Степанов.

Еще одна москвичка вернулась домой из Японии 3 марта, в аэропорту Домодедово ей измерили температуру люди в защитных костюмах, однако тест не сделали. Затем в районной поликлинике она попыталась узнать, как сдать анализы, но получила ответ, что на COVID-19 проверяют только людей, вернувшихся из Китая, Ирана и Южной Кореи, и дали телефон горячей линии Роспотребнадзора. В ведомстве москвичке сообщили, что не будут брать анализ без симптомов и предложили взять больничный.

— Проводить тесты только начали, возможно, у нас не такой большой запас, — сказал Борис Менделевич.

Он добавил, что для тестирования необходимо два условия: симптомы и эпидемиологический анамнез — то есть был ли человек в очаге распространения инфекции и контактировал ли с зараженными.

— Но мы не знаем, на какой день у человека появляются в крови антитела, которые дают положительный результат. А ежедневно проводить тест невозможно, — отметил депутат.

Первый уровень защиты

Тем временем, количество зараженных COVID-19 в стране увеличивается: 6 марта Роспотребнадзор заявил о шести новых случаях. Пять было зафиксировано в Москве, один — в Нижнем Новгороде.

Все заболевшие прибыли из Италии. Таким образом, за все время распространения инфекции в нашей стране зарегистрировано 13 случаев.

Первый зараженный коронавирусом в Москве выздоровел и скоро будет выписан, сообщила 6 марта заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Это мужчина, который подхватил инфекцию в Италии.

— Новые больные, безусловно, будут, но это не станет стихийным бедствием. Уверен, скоро будет найдено решение проблемы, ученые разработают препараты, — считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Москва_5 Дезинфекция электробусов в троллейбусном парке № 6 Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

По его мнению, в Москве приняты все необходимые меры для того, чтобы сдержать распространение коронавируса. К слову, несмотря на пять новых случаев заражения, в столице не стали отменять праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта.

Число зараженных новым коронавирусом в Москве будет увеличиваться, но не в катастрофических масштабах, считает завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

— Если проанализировать динамику распространения инфекции и учесть то, что у многих людей — легкая форма заболевания, то в среднем на одного зараженного приходится трое невыявленных, — сказала она «Известиям». — В Москве сейчас пока действует первый уровень защиты от распространения инфекции. Исполнение введенные мер, конечно, представляет большие сложности и для работодателей, и для горожан. Дальше все зависит от того, как будет развиваться ситуация с количеством больных. Все сделано правильно и грамотно, думаю, что до введения режима ЧС не дойдет.

Эксперт отметила, что пока все случаи — завозные, поэтому очень важно, чтобы не произошло заражения внутри страны.

Справка «Известий» Счетчик гонконгской газеты South China Morning Post в пятницу, 6 марта, показывал, что по всему миру зарегистрировано 99,854 случая заражения COVID-19, 3,401 человек умерли. 3,042 летальных исхода приходится на материковый Китай. Всего там зафиксировано 80,552 инфицированных. На втором месте Южная Корея (6,593), на третьем Иран (4,747). Крайне тяжелая ситуация сложилась также в Италии (3,858).

Экспресс-больница

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин поручил проработать вопрос «создания инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций» в связи с комплексной реконструкцией Инфекционной клинической больницы №1.

В мэрии «Известиям» на момент публикации не предоставили оперативный ответ, в какие сроки может быть выполнена эта работа.

Некоторые эксперты считают, что в России достаточно ресурсов, чтобы повторить уханьский рекорд — строительство больницы за 10 дней. В Ухане был возведен так называемый «модульный госпиталь» — передвижной полевой лечебный стационар, который собирают из мобильных блоков.

Москва_1 Пассажирам метро измеряют температуру при помощи тепловизора в вестибюле станции «Китай-город» Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев

Опыт Китая в вопросах модульных конструкций не уникален и давно применяется в мировой практике, пояснил «Известиям» руководитель бюро Noor Architects Михаил Беляков. Они возводятся по принципу «конструктора» наподобие Lego — их легко собрать и разобрать. К тому же, подобные здания можно сделать практически автономными.

— В России опыта модульного строительства более чем достаточно, причем в различных форматах. Например, временные сооружения для крупных спортивных и фестивальных мероприятий возводятся по такому же принципу. В частности, так были построены здания, где проходила жеребьевка к ЧМ по футболу-2018. Срок возведения обычно составляет не более двух недель, — отметил Михаил Беляков.

Впрочем, по его словам, в теории и 10 дней вполне хватит, чтобы построить целый модульный городок. Здания высотой до трех этажей не требуют даже фундамента. Речь идет о временных некапитальных строениях, которые не проходят экспертизу, только получают паспорт изделия.

Еще один довольно оперативный способ строительства — возведение объекта из металлоконструкций. При желании полный цикл можно выполнить примерно за четыре месяца, отметил генеральный директор ГК «Ферро-Строй Григорий Ваулин.

Москва_3 Сотрудник скорой помощи в защитном костюме на территории больничного комплекса в Коммунарке. Больничный комплекс в Коммунарке примет пациентов с подозрением на коронавирус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Разумеется, инфекционный корпус предполагает другие масштабы строительства. Однако на этапе монтажа металлоконструкций даже в крупном проекте вполне достаточно 20-30 рабочих. Это связано с тем, что конструкции имеют высокую степень заводской готовности. То есть, по сути, на площадке ведется не строительство как таковое, а сборка из готовых элементов, — заключил Григорий Ваулин.

Наиболее вероятный срок строительства корпуса для зараженных коронавирусом — где-то посередине, полагает руководитель компании UNK Project, член Союза архитекторов России Юлий Борисов. По мнению эксперта, его можно возвести за два месяца: один уйдет на строительство и еще один — на оборудование здания.