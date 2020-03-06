Потеряли форум: кто понесет убытки от отмены ПМЭФ из-за коронавируса

Госкомпании и регионы не ощутят особых финансовых потерь от отмены Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2020 году . Все сделки , которые планировалось заключить на его площадке, будут подписаны в частном порядке, рассказали «Известиям» его участники. По их словам, «Росконгресс» уже более месяца назад предупредил основных экспонентов о риске отмены ПМЭФ из-за эпидемии коронавируса . При этом совершенно точно убытки понесут компании, занимающиеся застройкой выставочных стендов. Они не досчитаются минимум 3 млрд рублей, оценили в одной из таких фирм.

Вирус подкосил форум

Впервые с момента основания ПМЭФ — 1997 года — форум отменён. В июне 2020 года он не состоится из-за угрозы эпидемии коронавируса, рассказал журналистам представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова . В пресс-службе «Росконгресса» оперативно не ответили на вопросы «Известий» об отмене форума.

Справка «Известий» ПМЭФ — главная деловая площадка в России. Ежегодно его посещают десятки тысяч участников из разных стран. Даже в период активного введения антироссийских санкций на ПМЭФ приезжали участники из Европы и США. На его площадке заключаются сотни контрактов. Так, в 2019 году было подписано 650 соглашений на общую сумму в 3,1 трлн рублей. В 2018-м заключили 593 соглашения объемом в 2,6 трлн рублей.

При этом в одной из крупных компаний–участниц форума «Известиям» сказали, что «Росконгресс» уже более месяца назад предупредил основных экспонентов о риске отмены ПМЭФ. Поэтому крупные игроки не торопились с платежами и вряд ли они понесут серьезные потери.

О том, что финансовый удар участникам форума не грозит, «Известиям» рассказали и другие ежегодные гости мероприятия. Председатель совета директоров АФК «Системы» Владимир Евтушенков заявил, что ПМЭФ — это «не про деловые связи, а в первую очередь про тусовку и имидж».

По словам замглавы ассоциации банков «Россия» Алексея Войлукова, сделки на форумах заключаются не спонтанно, а готовятся заранее. На мероприятии лишь подписывается соглашение на финальной стадии . Сорваны они не будут — их могут заключить дистанционно. Некоторые компании приурочат сделку к другой дате, кто-то перенесёт по согласованию сторон на более позднее время на другой площадке, считает Алексей Войлуков. Такого же мнения придерживается и глава «Опоры России» Александр Калинин. Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков посетовал на то, что бизнес потеряет возможность пообщаться в кулуарах.

При этом удар от отмены ПМЭФ однозначно придётся на застройщиков стендов. Они потеряют, как минимум, несколько миллиардов рублей, отметил управляющий партнёр агентства выставочного маркетинга Exponic Иван Никольский.

— Площадь «Экспофорума», в котором проходит ПМЭФ, 45 тыс. кв. м. Стоимость застройки 1 кв. м — минимум 70 тыс. рублей. Таким образом, от отмены форума компании по производству выставочных стендов потеряют минимум 3,1 млрд, — подсчитал он.

По словам Ивана Никольского, традиционно компании-участницы форума расплачиваются с застройщиками стендов через 30-60 дней после проведения мероприятия. При этом многие тендеры на организацию выставочных стендов уже состоялись, и зайстройщики начали закупку оборудования. Эти расходы, скорее всего, компенсированы не будут, резюмировал он.

В ожидании пика

В Совете Федерации решение отменить ПМЭФ в этом году расценили как взвешенное. Там отметили, что такой шаг не повлияет на позиции РФ на международной арене.

— Пока никто не может понять, как развивается ситуация. Но подготовка к форуму ведется уже сейчас — вкладываются большие средства, согласовывается приезд делегаций, и отмена мероприятия в последний момент была бы чревата еще большими потерями, — сказал «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

ПМЭФ_1 Заседание совета федерации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Сенатор напомнил, что жесткие карантинные меры в Китае оправдали себя, а в Европе было много послаблений, и теперь вирус переносится из страны в страну.

Власти Санкт-Петербурга поддержали отмену форума для того, чтобы не подвергать угрозе его многочисленных гостей и участников, сообщил Смольный.

А вот в заксобрании города с этим шагом согласны не все. Зампредседателя Комиссии по соцполитике и здравоохранению Александр Егоров считает, что решение не проводить ПМЭФ принято преждевременно.

— Количество заболевших в Китае и Южной Корее уменьшается. Если проанализировать все данные, то ситуация с распространением COVID-19 идет так же, как и при обычном ОРЗ или гриппе. Поэтому уверен, что к апрелю мы пройдем все пики, как это было с другими видами коронавируса, — сказал «Известиям» Александр Егоров.

Член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич, напротив, предполагает, что на середину апреля придется максимальный подъем заболеваемости в России.

— В Китае эпидемия достигла своего пика через полтора два месяца после ее начала. Возможно, и у нас впереди еще как минимум месяц до пика, — пояснил депутат.

Участники ПМЭФ сообщили «Известиям», что расстроены отменой форума, но согласны с этим решением и потерь не понесут.

— Подготовка шла, но денег мы потратить не успели. Новость не из приятных, но катастрофы делать из неё не надо . Будем искать другие форматы работы, нам ничто не мешает контактировать с представителями бизнеса и сейчас, — заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Карнавала не будет

ПМЭФ традиционно предлагал обширную культурную программу . Так, в 2019-м гости форума могли посетить ночной концерт в Мариинском театре с участием Валерия Гергиева и Дениса Мацуева, а ценители более демократичных форматов собрались на Дворцовой площади, где прошел фестиваль «От классики до рока». Открыли его оперные звезды Андреа Бочелли и Аида Гарифуллина, а «Би-2» сыграла в сопровождении симфонического оркестра.

ПМЭФ_1 Зрители на фестивале SPIEF Music Fest «От классики до рока» на Дворцовой площади в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Помимо общедоступных мероприятий в дни форума также проходит множество закрытых или, по крайней мере, более камерных вечеринок, которые устраивают крупные компании-участники. И зачастую список звезд там — не менее, а то и более впечатляющий, чем на массовых площадках. Например, в прошлом году бизнес-элита могла послушать «Ленинград», «Мумий Тролля», Басту и Валерия Меладзе.

В этом году Илья Лагутенко опять собирался в Северную столицу — ему предстояло выступать на вечеринке крупного банка. Кроме того, в городе ожидали пятичасовой музыкальный марафон от резидентов фестиваля Burning Man. Имя хедлайнера организаторы держали в секрете, но, видимо, теперь мы уже и не узнаем, кого могли бы услышать, пойди всё по плану.

Не состоится и концерт итальянского оперного театра «Петруццелли». Об этом «Известиям» рассказал Антонио Фаллико, председатель Совета директоров Банка Интеза и президент ассоциации «Познаём Евразию».

— Очень жаль, что принято решение не проводить в 2020 году ПМЭФ по санитарным соображениями. Со своей стороны ассоциация «Познаём Евразию», как каждый год, уже подготовила свою часть программы для этого ключевого мероприятия — две российско-итальянские сессии по малому бизнесу и по сотрудничеству крупных компаний из России и Италии, — посетовал Антонио Фаллико. — Мы готовили концерт итальянского оперного театра «Петруццелли» из Бари для культурной программы форума, ресторан итальянской кухни для гостей ПМЭФа со знаменитым шеф-поваром со звездочками «Мишлен» из области Апулия, приезд крупной делегации итальянских предпринимателей, делегации из Апулии во главе с губернатором… П МЭФ остается важнейшим форумом для диалога политиков и деловых кругов всего мира, мы будем готовиться активно участвовать в его работе в 2021 году.

В ответ на запрос «Известий» Министерство культуры России подчеркнуло, что не влияет на составление программы форума, это прерогатива его организаторов.

Материал подготовили Инна Григорьева, Наталья Ильина, Екатерина Виноградова, Татьяна Бочкарева, Ирина Цырулева, Екатерина Постникова, Елена Сидоренко, Ярослава Костенко, Наталья Башлыкова, Андрей Туманов, Зоя Игумнова