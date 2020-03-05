Оргкомитет ПМЭФ-2020 заявил о решении не проводить форум на фоне коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума заявил о решении не проводить мероприятие в 2020 году на фоне распространения коронавируса. Об этом в четверг, 5 марта, заявил председатель оргкомитета Андрей Белоусов. Его слова журналистам передал его представитель.

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — приводит сообщение «Интерфакс».

Решение связано с объявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах — участницах ПМЭФ.

Ранее сообщалось, что Петербургский международный экономический форум состоится 3–6 июня 2020 года.

ПМЭФ — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге при участии президента России. Каждый год количество участников превышает 10 тыс. человек, которые приезжают более чем из 120 стран.

Первые сообщения о распространении нового коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, в китайском Ухане появились в конце декабря. На 5 марта 2020 года болезнь охватила 79 стран. В результате инфицирования скончались более 3,3 тыс. человек, заболевшими считаются более 96 тыс., вылечиться удалось 54 тыс.

Ранее 5 марта исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что объем бронирований россиянами туров на лето упал на 20–25% из-за вспышки вируса SARS-CoV-2 и геополитической напряженности.

В ВОЗ объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.