Прямой эфир
Сюжет:

Оргкомитет ПМЭФ-2020 заявил о решении не проводить форум на фоне коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума заявил о решении не проводить мероприятие в 2020 году на фоне распространения коронавируса. Об этом в четверг, 5 марта, заявил председатель оргкомитета Андрей Белоусов. Его слова журналистам передал его представитель.

Коронавброс: Россия борется с ложной информацией об эпидемии COVID-19
Президент обсудил с правительством дальнейшие шаги по борьбе с распространением инфекции

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — приводит сообщение «Интерфакс».

Решение связано с объявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах — участницах ПМЭФ.

Ранее сообщалось, что Петербургский международный экономический форум состоится 3–6 июня 2020 года.

ПМЭФ — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге при участии президента России. Каждый год количество участников превышает 10 тыс. человек, которые приезжают более чем из 120 стран.

Первые сообщения о распространении нового коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, в китайском Ухане появились в конце декабря. На 5 марта 2020 года болезнь охватила 79 стран. В результате инфицирования скончались более 3,3 тыс. человек, заболевшими считаются более 96 тыс., вылечиться удалось 54 тыс.

Ранее 5 марта исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что объем бронирований россиянами туров на лето упал на 20–25% из-за вспышки вируса SARS-CoV-2 и геополитической напряженности.

В ВОЗ объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Вифлееме подтверждены семь случаев заражения коронавирусом
Starbucks запретила приносить личные кружки из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020