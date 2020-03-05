Starbucks запретила приносить личные кружки из-за коронавируса

Американская компания Starbucks ввела временный запрет для посетителей на использование личных кружек и стаканов из-за угрозы распространения нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление компании.

Однако, несмотря на запрет, клиентам, принесшим личную кружку в одну из кофеен, всё равно будут делать скидку в размере 10%. Затронет ли подобная мера кофейни компании в России, не уточняется.

По словам представителя Starbucks Розанн Уильямс, во всех кофейнях были усилены меры дезинфекции и отложено проведение крупных встреч во всех офисах в США и Канаде.

Ранее 5 марта стало известно о двух новых случаях заражения коронавирусом в Нью-Йорке. Всего в США от заболевания умерли 11 человек.

25 января компания Starbucks временно приостановила работу сети кофеен в центральной китайской провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса нового типа SARS-CoV-2.

Первые сообщения о распространении нового коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, в китайском Ухане появились в конце декабря. На 5 марта 2020 года болезнь охватила 79 стран. В результате инфицирования скончались более 3,3 тыс. человек, заболевшими считаются более 96 тыс., вылечиться удалось 54 тыс.