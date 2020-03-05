Прямой эфир
Сюжет:

Starbucks запретила приносить личные кружки из-за коронавируса

0
Фото: Pixabay
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания Starbucks ввела временный запрет для посетителей на использование личных кружек и стаканов из-за угрозы распространения нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление компании.

Комплект на оба ваших дома: с коронавирусом будут бороться, как с чумой
Регионы России начали подготовку к распространению инфекции

Однако, несмотря на запрет, клиентам, принесшим личную кружку в одну из кофеен, всё равно будут делать скидку в размере 10%. Затронет ли подобная мера кофейни компании в России, не уточняется.

По словам представителя Starbucks Розанн Уильямс, во всех кофейнях были усилены меры дезинфекции и отложено проведение крупных встреч во всех офисах в США и Канаде.

Ранее 5 марта стало известно о двух новых случаях заражения коронавирусом в Нью-Йорке. Всего в США от заболевания умерли 11 человек.

25 января компания Starbucks временно приостановила работу сети кофеен в центральной китайской провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса нового типа SARS-CoV-2.

Первые сообщения о распространении нового коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, в китайском Ухане появились в конце декабря. На 5 марта 2020 года болезнь охватила 79 стран. В результате инфицирования скончались более 3,3 тыс. человек, заболевшими считаются более 96 тыс., вылечиться удалось 54 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве назвали причиной распространения коронавируса утечку из лаборатории
Во Франции число смертей из-за коронавируса возросло до шести

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020