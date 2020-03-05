Во Франции число смертей из-за коронавируса возросло до шести

Во Франции зафиксированы еще два случая смерти из-за нового коронавируса SARS-CoV-2, таким образом количество летальных исходов заболевания в стране достигло шести. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 5 марта, сообщении на сайте французского минздрава.

«По состоянию на 5 марта 377 случаев заражения коронавирусом были зарегистрированы во Франции, среди них шесть смертельных», — отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что жертвами инфекции стали 73-летний житель Уазы и 64-летний француз из департамента Эн.

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что сдерживание распространения коронавирусной инфекции должно стать приоритетом для всех стран.

2 марта сообщалось, что во Франции число погибших от COVID-19 достигло четырех.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более 95 тыс. человек по всему миру.

В ВОЗ объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%. По состоянию на 5 марта число заразившихся новым коронавирусом (SARS-CoV-2) в мире превысило 96 тыс. человек. Число летальных исходов — 3308, выздоровели почти 54 тыс. человек.