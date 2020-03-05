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Генсек ООН заявил о возможном предотвращении пандемии коронавируса

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Фото: Global Look Press/Li Muzi
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Пандемию нового коронавируса SARS-CoV-2 еще можно предотвратить, но для этого необходима скоординированная работа правительств всех стран. Об этом в четверг, 5 марта, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью ТАСС.

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«Распространение коронавируса всё еще можно сдержать, избежав пандемии. Но окно возможностей сужается, нам нужна организованная работа всех правительств и международная солидарность», — рассказал он агентству.

Также Гутерреш подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с самого начала активно боролась с эпидемией, работая в сотрудничестве с Китаем и правительствами других государств.

Ранее 1 марта сообщалось, что заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выделил $15 млн на борьбу с распространением коронавируса. Средства будут взяты из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более 96 тыс. человек по всему миру. Число летальных исходов — 3308, выздоровели почти 54 тыс. человек.

В ВОЗ объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.

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