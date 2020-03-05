Коронавирус перекроил карту спроса на туристические направления

Сервис поиска и покупки туров онлайн Level.Travel зафиксировал перемены в спросе российских туристов на популярные курортные направления из-за эпидемии коронавируса, рекомендаций Роспотребнадзора и геополитических разногласий с Турцией.

Гоа в ОАЭ и Таиланд

По данным сервиса, спрос на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), как и средний чек на туры сюда, остается стабильным на протяжении последних двух месяцев. Прирост продаж за минувшую неделю составил 89% год к году со средним чеком 65,8 тыс. рублей.

Спрос на туры в Таиланд замер в конце января в разгар тревожных новостей из Китая. В середине февраля средний чек на туры в Таиланд начал резко снижаться, а спрос расти.

На конец февраля популярность Таиланда у туристов Level.Travel выросла на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек сократился на 20%.

На данный момент спрос на направление начал стабилизироваться. Интерес к Таиланду продолжает расти — плюс 65% на текущей неделе год к году, добавили в пресс-службе турсервиса.

«В конце прошлой недели начался активный рост спроса на Гоа. Его пока рано считать устоявшимся трендом, в первую очередь свою роль здесь сыграло появление горящих предложений и снижение цен: средний чек на туры в Гоа за минувшую неделю на Level.Travel сократился на 16%», — добавили в организации.

Турция и Кипр в печали

Негативный тренд в последние дни возник в динамике спроса на туры в Турцию и на Кипр, подчеркнули представители сервиса.

Резкое снижение продаж Турции началось с 28 февраля и сохраняется по настоящий момент. За последние семь дней спрос на туры в Турцию снизился на 35% относительно прошлой недели, а средний чек на 13% и составил 62 тыс. рублей.

Спрос на Кипр сократился неделя к неделе на 20% при относительной стабильности среднего чека по направлению.



При этом снижение спроса на зарубежные страны не сыграло в пользу российских курортов. Спрос и средний чек на направлении остаются стабильными в течение всего февраля и по настоящий день.

Горизонт планирования

«На всех популярных направлениях наметился тренд по снижению горизонта планирования путешествий. Интерес туристов к горящим турам по низким ценам с вылетами в ближайшие дни, как ни удивительно, остается по-прежнему высоким, а вот спрос на туры с вылетом более чем через 30 дней снижается», — рассказали в пресс-службе Level.Travel.

В организации объяснили это тем, что опытные путешественники и прайсхантеры используют шанс отдохнуть по рекордно низким ценам прямо сейчас, а те, кому важна стабильность и планирование, откладывают покупку летнего отпуска в ожидании стабилизации ситуации.



Так, например, среди туров в Турцию, приобретенных за последние семь дней, доля туров с вылетом позднее чем через 30 дней со дня покупки составляет 49%, тогда как в прошлом году аналогичный показатель равнялся 73%.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%. По состоянию на 5 марта число заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 96 тыс. человек. Число летальных исходов — 3308, выздоровели почти 54 тыс. человек.