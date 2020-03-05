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Матыцин понадеялся на разрешение ситуации с коронавирусом к весне-лету

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на то, что ситуация с коронавирусом разрешится к весне-лету и не помешает проведению спортивных мероприятий в стране. Его слова из интервью с журналистами приводит ТАСС в четверг, 5 марта.

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Матыцин отметил, что в июле исполнится 40 лет летней Олимпиаде 1980 года, которая проходила в Москве. «Юбилей очень важен, в конкретную программу Минспорт не включился пока. Не буду строить догадок, как повлияет общая ситуация на проведение в России не только этого мероприятия, но и других, которые предполагают участие наших зарубежных коллег. Будем надеяться, что он [вирус] будет локализован весной-летом», — сказал глава ведомства.

Помимо юбилея Олимпиады в период весны-лета на территории РФ пройдут матчи чемпионата Европы по футболу, чемпионаты Европы по тяжелой атлетике и скалолазанию.

4 марта Матыцин сообщил, что Министерство спорта России не видит рисков отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса. Он добавил, что Минспорт будет в ежедневном режиме отслеживать ситуацию с коронавирусом, а на базах ведомство работает совместно с Роспотребнадзором, Минздравом и Федеральным медико-биологическим агентством России (ФМБА).

Вспышка нового коронавируса (SARS-CoV-2), вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, число заразившихся в мире превысило 96 тыс. человек. Число летальных исходов — 3308, выздоровели почти 54 тыс. человек.

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