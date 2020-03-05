Заболельщики: как китайский патоген подбирается к спорту

Карта влияния коронавируса на мировой спорт расширяется с каждым днем — во многих странах мира отменяются внутренние и международные старты , соревнования проводятся при пустых трибунах, а их участники отправляются на карантин. Российские спортсмены тоже попадают под удар — единственную отечественную профессиональную велокоманду «Газпром-РусВело» почти неделю не выпускают из отеля в ОАЭ, а гонщика Игоря Боева и механика Дмитрия Филипповича забрали в госпиталь с подозрением на коронавирус. В то же время в Москве на карантине находится один из фаворитов шахматного турнира претендентов Дин Лижэнь — гроссмейстер заранее прилетел в РФ из Китая. Сам турнир, стартующий 15 марта, пока закрывать от зрителей не планируется, пояснил «Известиям» его директор Альберт Степанян.

Сыграли на опережение

В начале февраля в интервью «Известиям» президент ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал, что распространение коронавируса не должно помешать китайским гроссмейстерам Дин Лижэню и Ван Хао принять участие в турнире претендентов в Екатеринбурге. Но если Ван Хао после появления в Китае первых зараженных покинул родину и готовился к главному шахматному старту года в соседней Японии, то Лижэнь оставался в КНР. В связи с этим ФИДЕ совместно с Китайской федерацией шахмат разработала план, который позволит одному из фаворитов принять участие в турнире в Екатеринбурге.

Последние две недели 27-летний гроссмейстер был на карантине в КНР, а в понедельник, 2 марта, прилетел в Москву, где проведет еще две недели на карантине перед вылетом на Урал.

C1 Дин Лижэнь Фото: Getty Images/picture alliance/Arne Bänsch

— С понедельника Дин Лижэнь находится в специальном санатории в Москве, — отметил в разговоре с «Известиями» директор турнира претендентов – 2020 Альберт Степанян. — Вместе с ним приехали два его китайских наставника, которые находятся в том же санатории и обеспечивают ему полноценные тренировки перед турниром. В Екатеринбург он прибудет уже 16 марта — прямо к первому туру. Таким образом, ФИДЕ и Китайская шахматная федерация минимизировали всевозможные риски. Что касается Ван Хао, то он давно покинул Китай и прошел подготовку в Японии.

К слову, на матчах лучших гроссмейстеров мира с высокой долей вероятности разрешат присутствовать зрителям.

— Мы не рассматриваем вариант, чтобы проводить матчи без зрителей, — отметил Альберт Степанян . — Но мы тесно взаимодействуем с руководством Роспотребнадзора, и если вдруг ситуация изменится, будем принимать меры. Пока всё идет в рабочем порядке. Важно, что мы выбрали площадкой проведения турнира один из отелей города, где будут проживать игроки и их тренеры. Это упрощает организацию. Еще один момент — вход на турнир будет бесплатным, и его смогут посетить все любители шахмат.

С2 Ван Хао Фото: Global Look Press/Xinhua

Дин Лижэнь вместе с победителем турнира претендентов – 2018 американцем Фабиано Каруаной считаются главными фаворитами соревнований в Екатеринбурге.

Буря в стакане

В сложную ситуацию попала отечественная велокоманда «Газпром-РусВело» — почти неделю ее спортсменов и сотрудников не выпускают из отеля в ОАЭ из-за карантина, а гонщика Игоря Боева и механика Дмитрия Филипповича забрали в госпиталь с подозрением на коронавирус.

Наши спортсмены принимали участие в престижной многодневке «Тур ОАЭ» (UAE Tour). За два этапа до финиша гонка была отменена — у двоих итальянских велосипедистов диагностировали COVID-19. После этого члены команды «РусВело» и сотрудники дважды прошли медицинские тестирования на коронавирус. Результаты отрицательные. Несмотря на это, местные власти продолжают удерживать российскую и две французские команды в одном из отелей без объяснения причин. Более 500 человек — участников и организаторов гонки — общались друг с другом на протяжении пяти дней. При этом 16 команд, а также часть персонала были освобождены и отправились в свои страны.

— Это глобальная истерия, которая не имеет ничего общего с действительностью, — заявил «Известиям» генеральный менеджер «РусВело» Ренат Хамидулин. — Судите сами, людей забирают в госпиталь, держат там без объяснения причин, хотя у них нет никаких симптомов. К тому же какой это карантин, если они лежат в палате по двое. Или, например, Дмитрий Филиппович жил в одном номере с другим механиком нашей команды примерно 10 дней. Но одного в итоге забрали в госпиталь, второй находится в отеле. Так что возникает очень много вопросов.

С2 «Тур ОАЭ» Фото: ТАСС/Zuma/Lapresse/Fabio Ferrari

У находящихся в госпитале Игоря Боева и Дмитрия Филипповича нет никаких симптомов болезни, отметил Ренат Хамидулин. Он добавил, что из-за карантина российские велогонщики теряют форму — чтобы ее вернуть, потребуется месяц-полтора.

— Пока мы не понимаем, к чему готовиться. Все гонки Мирового тура, запланированные на март и апрель, могут быть отменены. Поэтому сейчас все профессиональные велокоманды находятся в подвешенном состоянии, — добавил он.

Тотальные отмены

Больше всего соревнований из-за угрозы коронавируса отменено в Китае и Японии. Например, из Поднебесной перенесен старт чемпионата страны по футболу, этап Гран-при «Формулы-1», отменены ЧМ по легкой атлетике в помещениях и ЧМ по горнолыжному спорту... В Стране восходящего солнца отменены матчи теннисного Кубка Дэвиса, финал Азиатской хоккейной лиги, матчи чемпионата Японии по бейсболу проходят без зрителей... В Европе больше всего страдают итальянские любители спорта. Часть матчей футбольной Серии А, в том числе игра лидеров сезона «Ювентуса» и «Интера», перенесена на май, а домашние игры «Милана» в баскетбольной Евролиге решено проводить при пустых трибунах. Без зрителей пройдут и матчи футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы в Испании. Пустые трибуны ждут и биатлонистов, которые будут участвовать в этапе Кубка мира в чешском Нове Место. Также крупные старты отменяют в Ирландии, Швейцарии, Катаре, Южной Корее, Таиланде, Малайзии и ОАЭ.

С3 Пустые трибуны в Нове Место Фото: Global Look Press/CTK/Lubos Pavlicek

Отменять Олимпиаду-2020 в Токио пока не планируют, однако, по информации британских СМИ, Игры могут пройти без зрителей.

— Самое страшное — это пандемия, когда какой-то вирус распространяется во всех странах мира, — сказал «Известиям» экс-врач футбольного «Спартака» и сборной России Юрий Васильков. — Сейчас такого нет, но нельзя забывать, что коронавирус смертелен. В первую очередь для людей пожилого возраста, но опасен он и для других, особенно если иммунитет понижен. Этот вирус очень коварен, эффективного лечения против него сейчас нет. Поэтому рисковать нельзя, и если есть возможность отмены или переноса массовых мероприятий, в том числе спортивных, это надо делать. Но я против проведения Олимпийских игр без зрителей. Когда спортсмены соревнуются за закрытыми дверями, не стоит ждать никаких рекордов. Игры-2020 из Токио лучше перенести.

C4 Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Многие спортивные лиги, клубы и федерации принимают дополнительные меры безопасности — например, в футбольном клубе «Ньюкасл» запретили рукопожатия, в Италии призывают приходить на любые мероприятия в медицинских масках, а Международный союз конькобежцев просит спортсменов не ездить на турниры с любыми симптомами вирусного заболевания.