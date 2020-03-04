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«Ситуация с нашими велогонщиками в ОАЭ — глобальная истерия»

Генеральный менеджер «РусВело» Ренат Хамидулин — о заточении команды в отеле
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Фото: пресс-служба «Газпром-Русвело»
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Представителей единственной отечественной профессиональной велокоманды «Газпром-РусВело» почти неделю не выпускают из отеля в ОАЭ из-за карантина, а гонщика Игоря Боева и механика Дмитрия Филипповича забрали в госпиталь с подозрением на коронавирус. Наши спортсмены принимали участие в престижной многодневке «Тур ОАЭ» (UAE Tour). За два этапа до финиша гонка была отменена — у двоих итальянских велосипедистов диагностировали COVID-19. Команда и имена зараженных не называются.

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После этого большинству иностранных спортсменов и персонала разрешили покинуть страну и вернуться домой. Однако гонщики «Русвело», а также представители двух французских команд остаются на карантине и не могут покинуть отель. Им не разрешают даже тренироваться в спортзале и спускаться со своего этажа. Это может привести к потере формы в разгар нового сезона, рассказал в интервью «Известиям» генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин.

— Вы находитесь с командой или вам удалось покинуть ОАЭ?

— Я нахожусь в Италии, так так успел покинуть страну до начала этой истерии. Но, естественно, я в курсе происходящего, знаю все детали.

— Почему вы считаете, что это истерия?

— Это глобальная истерия, которая не имеет ничего общего с действительностью. Судите сами — людей забирают в госпиталь, держат там без объяснения причин, хотя у них нет никаких симптомов. Говорю про насморк, кашель или боль в горле. К тому же, какой это карантин, если они лежат в палате по двое. Если это серьезный карантин, а не каламбур, то людей изолируют. Или например, Дмитрий Филиппович жил в одном номере с другим механиком нашей команды примерно 10 дней. Но одного в итоге забрали в госпиталь, второй находится в отеле. Так что возникает очень много вопросов.

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— То есть у Игоря Боева и Дмитрия Филипповича нет никаких признаков заболевания?

— Ни одного симптома. Но давайте дождемся результатов тестов, прежде чем делать какие-то выводы.

— Гонщиков перестали пускать в спортзал отеля — это проблема?

— Конечно. Это уже привело к колоссальной потере формы. Теперь нам потребуется месяц-полтора, чтобы вернуть им кондиции, наработанные до поездки в ОАЭ. И это в лучшем случае, если ситуация разрешится и их выпустят из страны в ближайшие дни.

— То есть нынешний сезон пойдет насмарку?

— Первая его половина — точно.

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— В ОАЭ находится часть команды. Вторая — тренируется в Италии?

— Да, команда продолжает тренироваться, но пока мы не понимаем, к чему готовиться. Все гонки, запланированные на март и апрель, могут быть отменены. Поэтому сейчас все профессиональные велокоманды находятся в подвешенном состоянии.

— Есть риск, что будет отменена и «Джиро д’Италия», запланированная на май?

— Понимаете, есть риск отмены Олимпийских игр-2020 в Токио, что уж говорить про «Джиро Д’Италия». Хотя, на мой взгляд, проблема сильно преувеличена.

Справка «Известий»

После отмены «Тура ОАЭ» члены команды «РусВело» и сотрудники дважды прошли медицинские тестирования на наличие коронавируса. Результаты тестов — отрицательные. Несмотря на это, местные власти продолжают удерживать российскую команду без объяснения причин. Важно отметить, что более 500 человек — участников и организаторов гонки — контактировали друг с другом на протяжении пяти дней. Но в первые дни изоляции из отеля были освобождены 16 команд-участниц гонки, а также часть персонала. Руководство «Газпром-РусВело» уже попросило Международный союз велосипедистов (UCI), министерства иностранных дел России и других стран, граждане которых удерживаются в отеле, принять меры для разрешения ситуации.

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