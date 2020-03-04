«Ситуация с нашими велогонщиками в ОАЭ — глобальная истерия»

Представителей единственной отечественной профессиональной велокоманды «Газпром-РусВело» почти неделю не выпускают из отеля в ОАЭ из-за карантина, а гонщика Игоря Боева и механика Дмитрия Филипповича забрали в госпиталь с подозрением на коронавирус. Наши спортсмены принимали участие в престижной многодневке «Тур ОАЭ» (UAE Tour). За два этапа до финиша гонка была отменена — у двоих итальянских велосипедистов диагностировали COVID-19. Команда и имена зараженных не называются.

После этого большинству иностранных спортсменов и персонала разрешили покинуть страну и вернуться домой. Однако гонщики «Русвело», а также представители двух французских команд остаются на карантине и не могут покинуть отель. Им не разрешают даже тренироваться в спортзале и спускаться со своего этажа. Это может привести к потере формы в разгар нового сезона, рассказал в интервью «Известиям» генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин.

— Вы находитесь с командой или вам удалось покинуть ОАЭ?

— Я нахожусь в Италии, так так успел покинуть страну до начала этой истерии. Но, естественно, я в курсе происходящего, знаю все детали.

— Почему вы считаете, что это истерия?

— Это глобальная истерия, которая не имеет ничего общего с действительностью. Судите сами — людей забирают в госпиталь, держат там без объяснения причин, хотя у них нет никаких симптомов. Говорю про насморк, кашель или боль в горле. К тому же, какой это карантин, если они лежат в палате по двое. Если это серьезный карантин, а не каламбур, то людей изолируют. Или например, Дмитрий Филиппович жил в одном номере с другим механиком нашей команды примерно 10 дней. Но одного в итоге забрали в госпиталь, второй находится в отеле. Так что возникает очень много вопросов.

— То есть у Игоря Боева и Дмитрия Филипповича нет никаких признаков заболевания?

— Ни одного симптома. Но давайте дождемся результатов тестов, прежде чем делать какие-то выводы.

— Гонщиков перестали пускать в спортзал отеля — это проблема?

— Конечно. Это уже привело к колоссальной потере формы. Теперь нам потребуется месяц-полтора, чтобы вернуть им кондиции, наработанные до поездки в ОАЭ. И это в лучшем случае, если ситуация разрешится и их выпустят из страны в ближайшие дни.

— То есть нынешний сезон пойдет насмарку?

— Первая его половина — точно.

— В ОАЭ находится часть команды. Вторая — тренируется в Италии?

— Да, команда продолжает тренироваться, но пока мы не понимаем, к чему готовиться. Все гонки, запланированные на март и апрель, могут быть отменены. Поэтому сейчас все профессиональные велокоманды находятся в подвешенном состоянии.

— Есть риск, что будет отменена и «Джиро д’Италия», запланированная на май?

— Понимаете, есть риск отмены Олимпийских игр-2020 в Токио, что уж говорить про «Джиро Д’Италия». Хотя, на мой взгляд, проблема сильно преувеличена.