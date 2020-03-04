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Вузы Приморья и Урала продлили дистанционное обучение для китайских студентов

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Китайские студенты вузов Приморского края будут учиться дистанционно до 1 апреля. Об этом сообщило правительство региона в среду, 4 марта.

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В вузах Екатеринбурга также продлили каникулы для студентов из Китая. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пяти учебных заведениях: Уральском государственном горном университете (УГГУ), Уральском федеральном университете (УрФУ), Уральском государственном университете путей сообщения (УрГУПС), Уральском государственном педагогическом университете. В этих вузах учатся в общей сложности около 2 тыс. граждан КНР. Некоторые из них уехали из Екатеринбурга еще до вспышки коронавируса и теперь не могут вернуться.

Приказ Минобрнауки, в котором от вузов потребовали продлить дистанционное обучение для студентов из Китая даже после завершения каникул, ранее продленных до 2 марта, был опубликован 19 февраля. В документе рекомендуется организовать для них «освоение образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

Эпидемия коронавируса началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным на 4 марта, всего заболевших — 94 244, число летальных исходов — 3220, выздоровели 51 193 человека.

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