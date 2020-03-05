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В Киеве назвали причиной распространения коронавируса утечку из лаборатории

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Фото: REUTERS/Stringer
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Причиной вспышки коронавируса стала утечка из закрытой лаборатории в китайском Ухане. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в четверг, 5 марта.

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По словам Данилова, в Ухане находится лаборатория F-4, работающая с 2015 года. Он заявил в интервью «Украинскому радио», что уверен, что именно оттуда произошла утечка и «не надо обвинять животных, змей и так далее».

Данилов считает, что китайская сторона «знает, что там происходит», и закрыла Ухань именно поэтому.

Ранее 5 марта замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал введение в стране мер против распространения коронавируса. Планируется запретить проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, школы будут временно закрывать «на ограничительные противоэпидемиологические мероприятия».

3 марта минздрав Украины сообщил о первом подтвердившемся случае коронавируса в стране. Пациент вернулся в Черновицкую область из Италии с пересадкой в Румынии. Еще шесть человек находятся на карантине с подозрением на коронавирусную инфекцию. В конце февраля Украина эвакуировала своих граждан из Уханя, их отвезли в медцентр нацгвардии в Новых Санжарах, где местные жители встретили эвакуированных протестами, забросав автобус камнями и палками. Митинги переросли в столкновения с полицией, пострадали 10 человек, 24 были задержаны, возбуждено пять уголовных дел. Протесты против возвращения соотечественников из Китая проводились сразу в нескольких областях Украины.

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