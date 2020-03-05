Мэр Нью-Йорка сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлены в Нью-Йорке. Об этом на своей странице в Twitter в четверг, 5 марта, сообщил мэр города Билл де Блазио.

По его словам, госпитализированы 40-летний мужчина и женщина в возрасте около 80 лет. Никто из них не покидал город в последнее время и не контактировал с выявленными ранее пациентами.

Всего число инфицированных в городе и штате Нью-Йорк достигло 13 человек.

Ранее в четверг The Washington Post сообщила о неготовности США бороться с новой инфекцией. Американским врачам приходится ежедневно придумывать новые планы экстренных действий, говорилось в статье.

5 марта в Калифорнии ввели режим ЧС в связи с распространением SARS-CoV-2. Число зараженных в штате достигло 53 человек, один из них скончался. Всего в США от заболевания умерли 11 человек.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, а от сезонного гриппа умирают менее 1% пациентов.