СМИ сообщили о неготовности США к борьбе с коронавирусом

Система здравоохранения США с трудом переживает вспышку корнавируса, которая затронула американский континент. Как пишет в пятницу, 5 марта, The Washington Post, американским врачам приходится ежедневно придумывать новые планы экстренных действий из-за распространения инфекции.

По данным издания, наиболее уязвимыми для коронавируса в США оказались постояльцы домов престарелых, которых насчитывается больше 1 млн. Семь из 11 человек, умерших от вируса в США, оказались связанными именно с домами престарелых, а точнее, с Центром по уходу за больными в Киркленде, штат Вашингтон.

Властям округа Кинг штата Вашингтон, по данным газеты, пришлось арендовать мотель для размещения пациентов, которых необходимо поместить в изоляцию. О том, что заболевание наиболее опасно для пожилых людей, стало известно после того, как китайские ученые опубликовали данные аутопсии первого умершего пациента от коронавируса.

В штате Род-Айленд, где было выявлено два случая заражения, врачи местной больницы делали обследование на наличие заболевания прямо на парковке учреждения. Как сообщает издание, у больницы не хватило ресурсов провести экстренную госпитализацию пациентов.

Некоторые больницы Техаса вообще не имеют наборов для тестирования наличия коронавируса, то есть, по мнению автора статьи, больницы не могут точно определить, является ли пациент носителем инфекции или нет.

«Нет достаточного количества наборов для подтверждения или опровержения вируса для карантина или контроля всех этих пациентов», — цитирует издание слова главы ассоциации сельских больниц штата Джона Хендерсона.

Крупные медицинские центры страны обычно переполнены даже без потока пациентов с подозрением на коронавирус. Поэтому, по данным издания, в стране растет беспокойство из-за нехватки больничных коек для карантина и лечения инфицированных.

«У больниц и систем здравоохранения просто нет возможностей справиться с массовым наплывом пациентов и изолировать их», — заявил профессор политики и управления в области здравоохранения в Университете Джона Хопкинса Джерард Андерсон.

Специалисты по планированию здравоохранения в США выражают обеспокоенность из-за нехватки масок и халатов для персонала больниц, а также из-за количества спасательных механических респираторов для пациентов с тяжелыми случаями заболевания.

Ранее 5 марта в Калифорнии был введен режим ЧС в связи с распространением нового коронавируса (SARS-CoV-2). Число зараженных в штате достигло 53 человек, один из них скончался. Всего в США от заболевания умерло 11 человек.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%. По состоянию на 5 марта число заразившихся новым коронавирусом (SARS-CoV-2) в мире превысило 96 тыс. человек. Число летальных исходов — 3308, выздоровели почти 54 тыс. человек.