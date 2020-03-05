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Казахстан ограничит въезд для граждан Южной Кореи

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Власти Казахстана постановили с 8 марта временно ограничить въезд в страну для граждан Южной Кореи из-за распространения на ее территории коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 5 марта, сообщил портал Tengrinews со ссылкой на вице-министра индустрии и инфраструктурного развития республики Берика Камалиева.

«В связи с этим мы сегодня дали радиограмму всем нашим и иностранным авиакомпаниям: к полету по маршруту в Сеул–Алма-Ата и Сеул–Нур-Султан будут допускаться только граждане Республики Казахстан», — рассказал Камалиев на брифинге.

Южная Корея лидирует по числу зараженных вне материкового Китая. На данный момент в стране зарегистрировано 5766 заболевших новым типом коронавируса. За сутки было зафиксировано 438 новых случаев заражения.

Как отмечают власти страны, более 60% диагностированных случаев коронавируса связаны с религиозной сектой Shincheonji в городе Тэгу, где было выявлено 320 из 438 новых случаев заболевания.

Эпидемия коронавируса началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

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